El precio de Khabib: Dana White insiste en su regreso a la UFC

Parecía que el culebrón protagonizado por Khabib Nurmagomédov finalizaba en el primer tramo de este 2021 cuando confirmaron tanto él como Dana White que su retirada era definitiva. Pero no, la historia continúa. Y eso que el propio presidente de la UFC tuvo que pasar por el aro y confirmar la peor de las noticias para los amantes de su empresa.

"Él está 100% retirado oficialmente. Fue increíble verte trabajar, Khabib. Gracias por TODO y disfruta de lo que viene a continuación mi amigo", dijo Dana White a través de sus redes sociales. Recogió el guante después el luchador ruso: "Dana, nunca olvidaré tu actitud hacia mí, mi padre no olvidó y mis hijos te recordarán. Hoy hubo una conversación real entre hombres reales".

El presidente de la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA) pareció dejar ahí el tema. Pero no. En la sombra, ha continuado moviendo sus hilos para que Khabib vuelva a subirse al octágono. Tanto Dana White como su equipo están estudiando las opciones y la pregunta que se hacen los mandamás de la UFC es ¿cuál es el precio de Khabib?

¿Es posible?

El encargado de destapar que hay movimiento para un posible regreso del ruso al octágono ha sido el propio luchador de Sil'di. "No se dio cuenta y no se rindió. Si fuera un luchador, nunca se rendiría. Podría ser noqueado pero no se daría por vencido", comenzó explicando en declaraciones para UFC Rusia.

"Mi representante me llamó hace unas semanas y me dijo que Dana White preguntó cuánto dinero cuesta mi regreso", ha continuado 'The Eagle', quien, de momento, se mantiene en su decisión de permanecer retirado: "No estoy realmente interesado. Bajamos por este camino. Dije e hice todo lo que quería. Yo tomé la decisión. Sin embargo, él no se rinde. No solo es Dana, sino todo el staff de UFC Las Vegas. Asumen que tengo un precio para lograr avanzar en las negociaciones".

'The Eagle' se mantiene en forma, algo de lo que hace gala en sus redes sociales y aunque se mantiene retirado para cumplir los deseos de su madre, el 'gusanillo' de pelear sigue ahí: "Por supuesto, echo de menos la experiencia competitiva, el entrenamiento, los campamentos, el régimen. Hay una cierta dependencia de eso y es difícil deshacerse de ella. Quisiera entrar en la jaula y darles su merecido, pelear con alguien durante cinco asaltos". ¿Será capaz Dana White de obrar el milagro?

