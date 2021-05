Khabib, ¿de vuelta?: el 2x1 que pondría contra las cuerdas a Dana White

¿Se imaginan a Khabib Nurmagomédov volviendo a pelear? ¿Y la cara que pondría Dana White si esto llega a suceder? Pues bien, Jake Paul quiere conseguir un 2x1 en la guerra que mantiene desde hace un tiempo con el presidente de la UFC. Y que mejor golpe que hacer que regrese de su retiro el que es considerado por la mayoría como el mejor luchador de todos los tiempos de las artes marciales mixtas (MMA).

Ahora pongámonos en antecedentes para saber qué ha pasado hasta llegar a este punto. Jake y Logan Paul son dos hermanos que han hecho de las redes sociales y de YouTube su forma de vida. A través de todas estas plataformas han conseguido verdaderas fortunas, pero no se han quedado ahí. Ambos comenzaron a coquetear con el mundo de los deportes de contacto desde hace ya un tiempo.

Lo cierto es que sus carreras en este sentido se han ido desarrollando de muy diferente manera. Mientras Jake ha ido ganando a sus rivales dentro del cuadrilátero, Logan no ha tenido la misma suerte y, además, se prepara para un desafío todavía más fuerte: pelear contra Floyd Mayweather.

Pero es el pequeño de los Paul, Jake, el que está siendo un auténtico dolor de cabeza para el todopoderoso Dana White. Y tiene un claro objetivo: pelear primero con Conor McGregor y después sacar de su retiro a Khabib Nurmagomédov, el gran referente del peso ligero que no ha conocido la derrota en su carrera.

El adiós de Khabib

El ruso no tuvo rival en el peso ligero de la UFC. Con el invicto llegó al inicio de la pandemia y fue esta la que se llevó la vida de su padre, Abdulmanap Nurmagomédov, en un hospital de Moscú. Khabib continuó preparándose para su siguiente pelea sin su progenitor, entrenador y referente, pero fue después de vencer a Justin Gaethje cuando anunció su retirada.

"Le prometí a mi madre que esta iba a ser mi última pelea. La semana que viene podrán decir que he ganado 29 combates, que soy el mejor de la historia en mi peso, el número uno del mundo en la libra por libra porque lo merezco", explicó el ya exluchador de Sil'di. "No volveré a pelear sin mi padre", aseguró.

Después de meses de rumores, parecía que 'The Eagle' se volvería a subir al octágono, pero él continuaba diciendo que no tenía "planes de volver a pelear". "Siempre habrá rumores sobre mi regreso porque Dana White u otros promotores que podrían reemplazarlo en el futuro siempre querrán que luche", afirmó Khabib.

Se siguió hablando de cifras, de reuniones con el mismísimo Dana White y fue en el último encuentro entre ambos donde se aclaró todo: el gran luchador ruso lo dejaba para siempre. "29-0 lo es. Él está 100% retirado oficialmente. Fue increíble verte trabajar, Khabib. Gracias por TODO y disfruta de lo que viene a continuación mi amigo", escribió en sus redes el presidente de la UFC para dar a conocer la decisión.

Los Paul, contra la UFC

Con esta firme decisión tomada, ahora es Jake Paul el que intenta tentar a Khabib. Pero para conseguirlo, sabe que primero debe vencer a McGregor, creando así una tentación para el ruso si gana antes a 'The Notorius'. De hecho, recientemente ya ha lanzado un dardo al irlandés: "Soy mejor atleta que McGregor".

El pequeño de los Paul ha afirmado que la peor condena de McGregor es que le subestima y también ha revelado su hoja de rota: "Voy a estar luchando todos los días para vencer a este tipo (McGregor). No solo pelearé con él por el PPV, lo haré para subir el nivel. Tal vez después de vencer a McGregor, luche contra Khabib. Esto no es un truco".

"No es un truco", dice Paul. Lo cierto es que en el 'mundillo' se echa de menos a un Khabib que sigue entrenando tan duro como siempre y que ahora ha optado por un perfil más de entrenador, como lo fue en su día su padre. La cuestión aquí es: ¿podrá Jake Paul lograr lo que no pudo el todopoderoso Dana White? ¿Conseguirá que Khabib vuelva a pelear después de decir 'no', no' y 'no'?

Por el momento, Dana White ya ha criticado duramente a los hermanos Paul, la última, la siguiente: "Primero de nada, nunca haría negocios con esos muchachos, simplemente no. No es lo que hacemos. No voy a prestarles un tipo, ¿por qué? No hay manera. Tienes un montón de malditos idiotas que puedes reunir para entrar y jugar estos juegos que estos tipos están jugando. Yo no soy ese chico". White mantiene el pulso, ¿quién ganará?

