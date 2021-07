Charles Oliveira se cita con Dustin Poirier por el título de la UFC tras la derrota de Conor McGregor

La velada de la UFC 264, celebrada el pasado domingo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, pasará a la historia de los deportes de contacto por todo lo que sucedió. Además del triunfo de Ilia Topuria, bien puede decirse que ha 'nacido' una estrella, el gran combate de la noche acabó con Conor McGregor rompiéndose la pierna y con Dustin Poirier como gran vencedor de la noche.

La victoria de Poirier no fue nada bien recibida por 'The Notorius'. El luchador irlandés, así como gran parte de los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) no entendieron el porqué se dio como ganador al del Lafayette cuando McGregor había caído lesionado.

Uno de los que lo vieron todo en el T-Mobile Arena fue Charles Oliveira. El actual campeón del peso ligero de la UFC acudió hasta el pabellón de Nevada para ver la pelea de su siguiente rival, ya que era un secreto a voces que el ganador del McGregor - Poirier sería el postulante al cinturón.

Dustin Poirier bloquea una patada de McGregor Reuters

'Do Bronx' fue hasta allí presumiendo de cinturónd el campeón del mundo y después de la pelea mostró sus primeras impresiones: "Es triste. No queremos ver a nadie perder así, pero suceder, así que felicitaciones a Dustin (Poirier). Esto es MMA, es impredecible. Nunca sabemos qué va a pasar".

Parece que el luchador brasileño no está muy de acuerdo con la decisión final sobre el desenlace de la trilogía, pero Charles Oliveira ya piensa en el enfrentamiento contra 'The Diamond', en el que deberá defender su cinturón. "En realidad, durante mucho tiempo pensé que íbamos a enfrentarnos. Así que sucede... ¡estoy preparado!", afirmó.

¿Pelea en diciembre?

Dustin Poirier también ha hablado y ha deslizado que la pelea ante Charles Oliveira podría producirse antes de que este 2021 baje su telón: "No sé el calendario de la UFC, qué planean hacer a fin de año. Sé que alguien me dijo antes que Charles quería pelear conmigo en diciembre, así que ya veremos. Lo resolveremos. Ahora solo quiero volver a casa con mi familia. Necesito ir a casa y descomprimirme".

El diamante de EEUU también se ha referido a su más que posible próximo rival: "Es un tipo que se ha levantado de la lona y una y otra vez. Luchó contra la adversidad en dos categorías de peso y estuvo en la UFC durante una década. No es solo un tipo con el cinturón. Ha ganado cada onza de oro que tiene alrededor de su cintura y no tengo más que respeto por tipos así".

Poirier ha revelado, además, que no conoce a Oliveira "personalmente", pero que por su "historial laboral" no puede "odiar nada de lo que ha hecho". "Es increíble. Eso es más difícil de hacer que quedar invicto. Nunca aprendes cosas de ti mismo. Aprendes cosas de ti mismo en esas derrotas y vuelves a la cima y te vuelves a motivar. Ahí es cuando descubres que eres un verdadero luchador. No digo que los invictos no lo sean, pero respeto a alguien que ha vuelto a subir y ha ganado un campeonato del mundo".

