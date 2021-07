Verstappen - Hamilton, estalla una guerra en la Fórmula 1 tras Silverstone: "Es una injusticia"

Si algo ha dejado el Gran Premio de Gran Bretaña de Silverstone, además de una lucha por el Mundial mucho más igualada, es el estallido oficial de una guerra en la Fórmula 1. Cuando en los libros de la historia del motor se busque el día exacto y el momento justo en el que nació la rivalidad, la batalla o la lucha entre Hamilton y Verstappen, encontrará la carrera de este domingo.

El 'Gran Circo' quería que este fin de semana fuera especial, pero quizás no tanto. Después de un calendario de eventos extraño y de la primera carrera al sprint de la historia, este Gran Premio de Gran Bretaña ha dejado el primer Hamilton contra Verstappen que se va de las manos de verdad.

Hasta ahora, todos sus enfrentamientos y todas sus luchas no habían tenido un componente de igualdad real. Sin embargo, esta ha sido la primera pelea que se produce entre ambos con el campeonato en juego. Primera pelea que termina mal para alguno de ellos, lógicamente. Y es que no solo hubo un zarpazo por la victoria de Hamilton, sino que hubo otro antes por el cero que se lleva Verstappen de Silverstone y que le hizo pasar por el hospital.

¡Completamente destrozado! Así quedó el coche de Verstappen tras el accidente en Silverstone — DAZN España (@DAZN_ES) July 18, 2021

Un toque en Copse que desembocó en una espectacular salida de pista del neerlandés que se fue al muro tras recorrer toda la escapatoria volando sobre la grava a una velocidad de vértigo. Incomprensiblemente, Hamilton, que iba por el interior de la curva, consiguió mantener el control de su monoplaza y solo perdió la posición con Leclerc, la cual terminó recuperando en las últimas vueltas de carrera para sumar sus 25 puntos.

Tal fue el pique entre ambos que Red Bull metió a 'Checo' Pérez a cambiar sus neumáticos para marcar la vuelta rápida a pesar de estar fuera de los puntos. Todo era poco para que Hamilton no se llevara todavía más botín después de su desastre. Sin embargo, el pique no se ha quedado solo ahí, sino que ha trascendido mucho más allá del post carrera.

A través de sus redes sociales, Max Verstappen ha lanzado un ataque durísimo contra Hamilton al que acusó de irrespetuoso y antideportivo. Todo ello después de haber pasado por el hospital: Me alegro de estar bien. Muy decepcionado por haber sido eliminado así. La sanción dada no nos ayuda y no hace justicia a la peligrosa jugada que Lewis hizo en la pista. Ver las celebraciones en el hospital es un comportamiento irrespetuoso y antideportivo, pero seguimos adelante".

La respuesta de Hamilton

Quizás es mucho imaginar, pero ese "seguimos adelante" para algunos no solo ha significado "sigo líder y peleando por el Mundial", sino también un "en la próxima curva apretada veremos quién se va fuera". Mientras Verstappen sigue hacia delante, Lewis Hamilton intenta defenderse de su maniobra, la cual no le ha impedido ganar la carrera.

Hamilton con el título de campeón en Silverstone Reuters

"Verstappen no me dejó espacio. Siempre trato de ser mesurado en mi enfoque, particularmente cuando lucho con Max. Sabes, es muy agresivo. Y luego hoy, quiero decir, estaba completamente a su lado y no me dejó ningún espacio. Pero independientemente de si estoy de acuerdo con la pena o no, la tomo. Y seguí trabajando". Sin querer hacer ruido, pero dejando su ataque, Hamilton señaló a 'Mad Max' en los micrófonos de DAZN.

"Yo estaba como 'no voy a permitir que nada se interponga en el camino del disfrute del fin de semana y el himno nacional por parte de la multitud'. He estado dando todo lo que tengo la semana pasada, he estado en la fábrica y lo he dado absolutamente todo. Solo trato de descubrir el rendimiento de este auto con el equipo. Y estoy muy orgulloso de todos por seguir trabajando, a pesar de que hemos tenido un pequeño déficit". Sea como sea, la Fórmula 1 ya no solo tiene guerra dentro de la pista, también la tiene fuera. Pero ahora con un título de por medio.

