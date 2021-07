Jake Paul desafía a Dana White: "Si gano a Tyron Woodley, la UFC va a quedar expuesta"

El próximo mes de agosto, Jake Paul volverá a pelear, esta vez para enfrentarse a Tyron Woodley. La última victoria del tan famoso como polémico youtuber llegó ante Ben Askren y ahora quiere repetir triunfo para, si es posible, retratar a la todopoderosa UFC de Dana White.

Jake Paul utiliza el argumento de que si vence a Tyron Woodley habrá ganado a algunos de los que son considerados como los mejores luchadores en la historia de la UFC. Tyron Woodley es uno de esos excampeones del mundo que se lanza al boxeo de la mano de 'The Problem Child'.

"Creo que estoy exponiendo un poco a UFC con sus capacidades de ataque. Ha peleado contra los 'mejores del mundo' en UFC, pero eso no es boxeo. La gente piensa que son deportes muy parecidos, que en cierto modo lo son. Pero realmente relaciona la natación con el baloncesto. Son dos cosas muy distintas", ha afirmado el youtuber.

"Los boxeadores son más eficientes, más precisos, más conservadores con su energía, sumando puntos. Es un juego de pelota completamente diferente, y mucha gente realmente no lo entiende. Simplemente lo toman al pie de la letra, que es, 'Esto es una pelea'. No es eso", ha continuado Jake Paul.

'The Problem Child' ha sentenciado que pese a que le pueden considerar como un recién llegado al mundo del boxeo, es mucho mejor púgil que su próximo rival: "Está entrando en mi territorio y, por muy loco que parezca, soy un boxeador mucho mejor que él, a pesar de que lo ha estado haciendo durante cinco veces más".

La apuesta

Durante la presentación de la pelea, Jake Paul le lanzó una curiosa a puesta a 'The Chosen One': "Si te golpeo, tienes que tatuarte 'Amo a Jake Paul', pero si me golpeas, me tatúo 'Amo a Tyron Woodley'. Y tienes que publicar en tu feed de Instagram. ¿Trato o no hay trato? ¿Tienes confianza o no?".

¿Locura? Puede ser, pero Woodley aceptó la apuesta ante los presentes: "¿Qué pensarán? ¿Pensarás que debería hacerlo?... Apuesto". Habrá que esperar hasta agosto para saber quién de los dos acabará con un vergonzoso tatuaje en su piel. Instagram será el testigo.

