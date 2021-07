Fernando Alonso: "No quiero estar llorando cada día, pero me siento idiota respetando las reglas"

Fernando Alonso tiene dos batallas al frente ahora mismo. Una de ellas se libra en la pista en cada carrera y ahí el asturiano está volviendo a disfrutar como demostró en su exhibición en la salida de Silverstone de la primera carrera al sprint de la historia de la Fórmula 1. La exhibición que ha dado con su Alpine durante todo el fin de semana ha sido soberbia, una vez más.

Sin embargo, Fernando tiene otra guerra activada, la que está librando contra Michael Masi, director de carrera de la Fórmula 1, y contra los pilotos que no están respetando los límites de pista de muchos circuitos, algo que ha provocado el enfado del español. De hecho, ya aseguró al término de la segunda carrera en Austria que si nadie lo respetaba, él empezaría a hacer lo mismo para conseguir adelantar también por fuera de la pista.

Ahora, en una rueda de prensa, Alonso ha vuelto a reabrir este tema con el que ha aprovechado para sacar pecho por delante de muchos de sus rivales destacando su carácter limpio, una bandera que cogió en su debut en la Fórmula 1 y que no ha soltado en sus casi 20 años en el Mundial. Sin embargo, las cosas podrían cambiar si no se respetan las reglas.

Fernando Alonso y Carlos Sainz en Silverstone Alpine F1 Team

"Siempre he sido un piloto limpio y lo seguiré siendo durante toda mi carrera. Además, creo que soy de los pocos que no tiene puntos en la licencia, para ser sincero. A lo que me refería ayer es que me sentía un poco como un idiota, lo dije en Austria, al respetar las regla. Intentamos hablar con el director de carrera y de decir siempre o de culpar las cosas que otra gente hace sin mucho éxito o respuestas y eso es extraño, así que no quiero estar culpando ni llorando en cada carrera por algo que hacen los demás".

El enfado de Alonso

Fernando también dejó caer que esto podría hacer que en Alpine también cambiaran su estrategia, algo que otros han hecho desde la primera carrera: "La estrategia en las primeras carreras no tenía ninguna solución o no nos dio ninguna solución, así que entendimos que la solución es hacer lo que están haciendo los demás. Eso es lo único que podemos hacer".

El coche de Fernando Alonso junto al de Vettel en Silverstone Alpine F1 Team

De hecho, Alonso quiso poner hasta un símil futbolístico para explicar cómo está viviendo el caso de moda en la Fórmula 1 y que amenaza con abrir grietas en la parrilla y con el propio estamento de dirección de carrera: "Porque tratamos de ser justos y de decir al árbitro 'mira, están jugando con las manos en el área', pero si los árbitros no hacen nada, entendemos que nosotros también podemos jugar con las manos en el área, así que lo hacemos".

El doble campeón del mundo de la Fórmula 1 quiere huir de ese lado oscuro y que sean las normas que están impuestas quienes se encarguen de marcar la diferencia entre 'los buenos' y 'los malos': "Desearíamos no tener que hacer eso porque aparentemente algunas cosas están permitidas en la Fórmula 1 de hoy en día y las copiamos y no nos sentimos fuera del deporte. No es el lado oscuro, es jugar con las mismas reglas que el resto".

