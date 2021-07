Fernando Alonso: "La Fórmula 1 era algo más natural para mí, sabía que era cuestión de tiempo"

A estas alturas del Mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso marcha undécimo en la clasificación con 26 puntos a cuatro del décimo lugar que ocupa Sebastian Vettel. El asturiano ha pasado por un periodo de adaptación al Gran Circo después de dos años en los que ha disfrutado de otros desafíos en su carrera.

En el Gran Premio de Silverstone acabó en séptima posición y después de esto ha ofrecido una entrevista para soymotor.com. Momento en el que ha hablado de su regreso a la F1, así como de las críticas a las que ha tenido que enfrentarse en esta primera parte de la temporada.

El español ha asegurado que nunca ha llegado a pensar que su regreso a la Fórmula 1 era un error: "No llegué a pensarlo. Sabía que era un periodo de adaptación". "Esperaba que fuera un poco más rápido, porque después de subirme al WEC, al Dakar, a Indianápolis, la Fórmula 1 era algo más natural para mí y pensaba que estaría al cien por cien rápidamente", ha agregado.

Fernando Alonso en Silverstone Alpine F1 Team

Lo que ha querido dejar claro en este punto es que las críticas le han ayudado esta temporada: "Por ejemplo, en Mónaco, que tenía la esperanza de que fuese un circuito más favorable, me quedé fuera en la Q1, no deja de decepcionarte. Sabía que era una cuestión de tiempo. Las críticas o esos comentarios... No es que me gustasen, pero los veía como una bendición".

Críticas

"Porque era solo cuestión de tiempo que si ahora hacía un décimo se valorase, porque si siempre estaba por delante de Ocon o si siempre estaba en los puntos se iba a decir como siempre se ha dicho en mi carrera, que mi compañero no estaba al máximo nivel y que el coche podía dar más, pero que yo no daba más", ha añadido un Fernando Alonso acostumbrado a convivir con la crítica a lo largo de su trayectoria profesional.

El piloto de Alpine ha destacado que gracias a esto, todo lo que ha hecho a partir de ahí se ha valorado mucho más: "Sabía que cualquier cosa que pasase en el futuro se iba a valorar muchísimo más. Hubo carreras que igual no fueron muy allá, como Francia, que hice un noveno. Una carrera buena, pero nada especial. Pero se vendió como que había sido súper carrera, gracias a que llegaban esas primeras carreras -buenas-. Sabía que era una buena cosa".

[Más información - Fernando Alonso: "No quiero estar llorando cada día, pero me siento idiota respetando las reglas"]

Sigue los temas que te interesan