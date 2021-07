La genial respuesta de Eto'o cuando le preguntan por Messi: "Yo no jugué con él, él jugó conmigo"

Irreverente como pocos, Samuel Eto'o ya en su etapa como jugador se identificó por no tener pelos en la lengua. Decir lo que piensa en todo momento, esa es una de las señas de identidad de este exfutbolista que vistió la camiseta del Real Madrid, del Mallorca o del Barcelona.

Precisamente, en el Barça llegó a coincidir con Leo Messi. En aquel entonces, el ahora considerado por muchos como el mejor futbolista del planeta no hacía más que dar sus primeros pasos en la élite. Es por eso por lo que Eto'o ha dejado unas llamativas declaraciones cuando le han preguntado por su excompañero de vestuario.

Durante un encuentro con un periodista, el camerunés no ocultó su molestia cuando se refirieron a su etapa compartiendo plantel con Messi como "tú jugaste con él". Eto'o no se calló y defendió que en esa época la historia era muy diferente y que fue Messi el que jugó con él y no al revés.

Conversación periodista - Eto'o

Periodista: "Has mencionado a Messi, ¿qué puede aprender (Ansu Fati) de él? Tú jugaste con él".

Eto'o: "No, él jugó conmigo. Es diferente".

Periodista: "¿Por qué?"

Eto'o: "Messi jugó conmigo... yo no jugué con Messi. En mí época Messi jugaba conmigo. Es diferente, totalmente diferente".

Eto'o y Messi

Samuel Eto'o llegó al Barcelona el mismo año en el que Leo Messi se convertía en jugador de pleno derecho del primer equipo azulgrana. El argentino era un recién llegado, aunque ya su talento era incontestable, pero era el 'león indomable' el que tenía la jerarquía junto a Ronaldinho.

Eto'o celebra un gol con el Barcelona EFE

Los tres formaron un ataque histórico y pese a que estas declaraciones han llamado la atención, lo cierto es que el camerunés nunca ha ocultado su ferviente admiración por Messi. "Soy un bendecido por haber jugado con Messi y disfrutado de su fútbol", ha llegado a decir en una ocasión Eto'o.

