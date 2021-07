El presidente del Getafe pide a LaLiga "levantar un poco la mano" para que Messi siga en el Barça

El máximo mandatario de Getafe CF, Ángel Torres, ha pedido públicamente a LaLiga que "levante un poco la mano" con respecto al 'caso Messi'. El argentino sigue sin hacer oficial su renovación con el FC Barcelona por las complicaciones para ajustarse al Fair Play Financiero. Por ello, el presidente azulón ha asegurado que los de Javier Tebas no pueden cometer el error de dejar que el '10' abandone la competición española.

Torres, durante un acto, ha subrayado que "La Liga no se puede permitir que Messi se fuera este año". Según el dirigente del Getafe, "cometerían un error" y haría que "todos" se arrepintieran cuando vieran a Messi jugar lejos de España. Para él, el argentino "tiene que jubilarse en España cumpliendo las normas del control económico", aunque ha dejado entrever que si la situación se complica se debe tener cierta complicidad. "A veces hay que levantar un poco la mano. Así lo espero, por las declaraciones de Laporta, parece que estén en ese camino", aseguró en palabras recogidas por la agencia Efe.

El presidente del Getafe, además, aseguró que espera que "LaLiga sea un poco sensible este año después del año tan malo del fútbol español", donde el representante del club madrileño ha fijado que se han "perdido mil millones". "Hago lo que haga falta porque futbolistas como Messi o Cristiano no se vayan nunca", ha espetado Torres. "Para Messi mí es el mejor futbolista del mundo y tiene que estar en la mejor liga del mundo", concluyó.

Leo Messi se lamenta tras un gol del Levante Reuters

Leo Messi acabó su vinculación con el Barcelona al término de la pasada temporada e inició una negociación para lograr su renovación. El proceso no ha terminado y Joan Laporta, presidente azulgrana, aseguró hace unos días que se seguía trabajando con el equipo del argentino para obtener el acuerdo más positivo para ambas partes. La entidad culé, pese a no querer que Messi se vaya, debe obtener las ventas necesarias para cumplir con las normas del Fair Play Financiero, así como encajar el salario de Messi en la estructura salarial del club.

Tal es la situación en el conjunto catalán que los fichajes realizados, entre ellos Agüero o Memphis Depay, podrían no ser inscritos si no se cumplen esas reglas económicas. Laporta ya adelantó que no se había solucionado ese tema. "Es un problema que existe, pero confiamos en que lo resolveremos. Es el interés de todos", advirtió el líder azulgrana.

Los fichajes: Madrid, Barça y Atleti

El presidente del Getafe también aseguró que no hay ninguna negociación con Real Madrid, Barcelona o Atlético para hacerse con alguno de sus jugadores. Sería en calidad de cedidos, como ha sucedido en más de una ocasión, pero en esta campaña no se producirá movimiento alguno. "El Madrid no va a sacar a nadie, aunque nos interesaban dos, pero nada. El Atlético, nada, salvo Vitolo y Poveda, que alargamos su cesión. El Barcelona tiene poco y caro, pero logramos a Aleñá y les doy las gracias", ha confirmado Ángel Torres en declaraciones recogidas por Efe.

[Más información - El Barça llega a un acuerdo con Neymar y cierra "de forma amistosa" su batalla judicial de los últimos años]

Sigue los temas que te interesan