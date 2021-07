Simone Biles hace saltar las alarmas: una lesión frustra su primera final en Tokio 2020

Drama en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Una lesión ha hecho saltar las alarmas en el equipo de Estados Unidos de gimnasia artística. Simone Biles no va a competir en la primera final que disputa con el resto de sus compañeras en el 'All-Arround' por equipos. La norteamericana tuvo un fallo en el aterrizaje de su movimiento en el trampolín y su caída le ha provocado algún tipo de problema físico que no ha sido detallado. Ha sido reemplazada para el resto de la competición de este martes.

Una de las grandes estrellas de estos Juegos tendría problemas en uno de sus pies, tal y como ha reportado la prensa norteamericana. Concretamente, parece que esta lesión sería en uno de sus tobillos. Fue ese raro aterrizaje, que le supuso precisamente una nota peor de dificultad y de ejecución, el que ha hecho que se esté perdiendo esta primera final. Por el momento, Jordan Chiles es la que está ocupando su posición en el equipo.

En la NBC van un poco más allá y explican que los problemas físicos son una bomba de humo. John Roethlisberger, uno de los comentaristas de la prueba en la cadena estadounidense, explicó esto en directo: "Nos acaban de decir que, con respecto a la retirada de Simone, no está relacionado con lesiones. Es un problema mental que simone está teniendo". Tanto la organización como el equipo norteamericano han transmitido esos problemas en el pie.

OJO @Simone_Biles no puede seguir y se encuentra en la reserva tras una lesión en el tobillohttps://t.co/YoH1jgn5cN#Tokyo2020 pic.twitter.com/cn73GYpQgB — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 27, 2021

La realidad es que ella misma dejó algunas dudas de su situación mental en Tokio 2020 en la previa de esta final. "Preliminares, superadas. Preparada para las finales. No fue un día fácil ni el mejor, pero lo superé. Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero, maldita sea, ¡a veces es difícil!", explicaba en su cuenta de Instagram.

