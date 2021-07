Simone Biles, antes de las finales: "Siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros"

Las medallas se ponen en juego en la gimnasia artística femenina a partir de este martes 27 de julio. Las miradas se centran así en una Simone Biles que no acabó de ser la gimnasta perfecta que ha demostrado en citas anteriores. Compitió por y para el equipo, y además se logró meter en las seis finales de su disciplina.

En Estados Unidos saben que no hicieron una fase de clasificación como esperaban. Fueron superados por ROC, como así se llama el Comité Olímpico Ruso, ya que los atletas rusos no pueden competir bajo su bandera por la sanción que le fue impuesto a su país.

Las sensaciones no eran buenas después de la clasificación y eso lo dejó entrever el Team USA de gimnasia artística femenina cuando su delegado en zona mixta no permitió hacer ninguna pregunta a las atletas. "No questions! No questions!", gritaba el delegado mientras pasaban ante los periodistas Simone Biles, Jordan Chiles, Sunisa Lee o Grace McCallum.

No hubo declaraciones en zona mixta, pero para alzar la voz si lo necesitan, los deportistas tienen al alcance de su mano las redes sociales. Y es en Instagram donde Simone Biles ha publicado un mensaje después de lo sucedido en la clasificación y antes de jugarse su primer oro en la final por equipos -este martes a partir de las 12:45 horas-.

"Preliminares, superadas. Preparada para las finales. No fue un día fácil ni el mejor, pero lo superé. Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero, maldita sea, ¡a veces es difícil!", ha escrito la gimnasta estadounidense.

Biles ha asegurado que se toma muy en serio la competición y que pese a la presión y las condiciones de estos JJOO, está muy contenta de poder sentir cerca a su familia: "¡Los Juegos Olímpicos no son una broma! Pero estoy feliz de que mi familia haya podido estar conmigo virtualmente, ¡significan mucho para mí!.

Agenda para seguir a Biles

27 julio

- Concurso por equipos: 12:45 horas

29 de julio

- Concurso individual: 12:50 horas

1 de agosto

- Salto: 10:45 horas

- Asimétricas: 12:27 horas

2 de agosto

- Suelo: 11:45 horas

3 de agosto

- Barra fija: 11:48 horas

*horario español, puede oscilar unos minutos

