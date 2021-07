Conor McGregor la lía en Twitter: "Sois hormigas sobre las que meo"

La rivalidad entre Conor McGregor y Dustin Poirier va más allá de lo que sucede dentro de la jaula. Después de sus enfrentamientos contra Khabib Nurmagomédov, el irlandés tiene nuevo objeto de su ira. Y ese no es otro que el luchador estadounidense, quien le ha ganado en sus dos últimos cara a cara.

El cruce de declaraciones entre McGregor y 'The Diamond' se han ido sucediendo desde ese cierre de la trilogía que acabó con Conor lesionado de gravedad y con el de Lafayette convirtiéndose en el vencedor del combate por la lesión de su rival. Todavía dentro del octágono, el irlandés la tomó contra Poirier y su mujer, y ahora ha vuelto a hacerlo en las redes sociales.

'The Notorius' cayó en la trampa. Una cuenta falsa de la mujer de Dustin Poirier le contestó a un tuit y este no dudó en cargar muy duramente contra ella y el aspirante al cinturón del ligero de la UFC. Se sabe que después de estallar, borró todos sus mensajes, pero algunos usuarios ya habían capturado lo sucedido.

"Sal de mis mensajes privados, perra", comenzó escribiendo Conor McGregor. "¿La Covid es buena y el padre es el demonio?", siguió el luchador irlandés. Aunque fue su tercer mensaje el más contundente, en el que llegó a decir que tanto Dustin Poirier como su esposa son "hormigas" sobre las que es capaz de orinar.

"Saltar con una guillotina no es un derribo. Absorber una patada en la pierna no es defenderse. Una parada médica no es un nocaut técnico. El juego continúa perras. Para mí todos sois hormigas sobre las que meo. Ni siquiera sois campesinos. ¡Hormigas a las que meo! ¡Guau, chicos! Chequeó la patada con la nalga", finalizó.

Sin respuesta

El de Dublín parece que se dio cuenta de su error y eliminó todo rastro de sus tuits. Tal vez por este motivo, Poirier no ha querido responder al que se ha convertido en su archienemigo. Eso sí, el estadounidense sí que ha publicado un mensaje utilizando unas palabras que en su día pronunció Mohammad Ali: "El que no es lo suficientemente valiente para correr riesgos no logrará nada en la vida".

Este seguro que no será el último capítulo de la historia que escriben McGregor y Poirier. La gran incógnita es si después de la recuperación de 'The Notorius', se producirá esa cuarta pelea que pidió el mismísimo Conor al considerar que fue una total injusticia que le diesen el combate de la UFC 264 por perdido, ya que de no haberse lesionado, podía haber seguido adelante.

