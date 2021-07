La otra pelea que espera la UFC: el combate definitivo entre Chandler y Gaethje se calienta

Mientras la mayor parte de las miradas en la UFC se centran en la figura de Conor McGregor y en si volverá al octágono cuando se recupere de la grave lesión que sufrió durante su última pelea ante Dustin Poirier, la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA) continúa adelante más allá de estos nombres.

En las últimas semanas se ha venido hablando de dos luchadores que comparten categoría con el irlandés y con 'The Diamond': Michael Chandler y Justin Gaethje. El primero, perdió el cinturón del ligero que dejó vacante Khabib Nurmagomédov al perder frente a Charles Oliveira. El segundo fue, precisamente, el último en caer derrotado contra 'The Eagle' antes de que el ruso anunciase su retirada.

En cuanto a este posible combate entre Chandler y Gaethje, ambos luchadores están protagonizando un cruce de declaraciones que está dando mucho de qué hablar en las MMA. El primero en tomar la palabra fue el ex de Bellator: "Le han preguntado para que peleé conmigo unas tres o cuatro veces y cada vez ha declinado. Necesita concretar una pelea si quiere recibir una oportunidad por el título".

Justin Gaethje no dudó en contestarle y acusarle de manchar su reputación: "Michael Chandler está hablando por el culo. Estuve esperando por el acuerdo para la pelea durante tres semanas estando en campamento y me despierto con la noticia de que su 'papi' Dana (White) le dio una oportunidad por el título. Ha estado fuera de comisión desde el KO. ¿Qué me estoy perdiendo? Estoy de vacaciones y este imbécil está manchando mi reputación. ¿Tres o cuatro veces?".

Michael Chandler no se echó atrás y contestó a su posible próximo rival: "Entonces, vamos a hacer que suceda. Los fanáticos lo quieren. He estado preguntando". El propio Dana White no descarta que esto suceda: "Existe algunas posibilidades que el pueda enfrentar a Gaethje, vamos a ver. Aún no hay nada concreto, pero tiene sentido y sería una gran pelea. Imagina solo una pelea entre Chandler y Gaethje".

Admirador de McGregor

Antes de su última pelea ante Oliveira, Chandler ya afirmó que su deseo era pelear contra McGregor antes de retirarse: "Me encanta. Es Conor siendo Conor. Puedes decir lo que quieras sobre Conor, pero el tipo es el icono más grande de los deportes de combate del planeta. No solo ahora sino que lo ha sido durante un tiempo y lo será en el futuro. Creo que el 'Cinturón McGregor' es una idea genial, aunque no pienso que vaya a suceder. Quiero compartir el octágono con Conor McGregor tarde o temprano antes de que me retire. Cuántas peleas se necesitarán, ya veremos".

