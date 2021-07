Ni una pierna escayolada para a Conor McGregor: de su vuelta al trabajo a su amistad con Justin Bieber

Que Conor McGregor solo hay uno ya se sabía. Pero es que lo que hace el luchador irlandés está al alcance de muy pocos. Dos semanas han pasado desde que se lesionase de gravedad durante su pelea contra Dustin Poirier y ya se le ha podido ver volviendo al trabajo en el gimnasio.

Esto después de romperse la pierna, tener que pasar por quirófano y escuchar o leer las muchas críticas que ha recibido desde el final de la trilogía frente a 'The Diamond'. Pero McGregor ha demostrado que está hecho de otra pasta y de ello ha dejado varias pruebas en su perfil de Instagram.

Está previsto que 'The Notorius' permanezca un año alejado de la jaula, pero quién sabe si podrá recortar un poco los plazos. Si alguien es capaz de ello es él. Por ello se ha puesto manos a la obra en su regreso al gimnasio: "La vida no se trata de lo que nos pasa. ¡Sino cómo manejamos lo que nos pasa! Vamos equipo, ¡Dios los bendiga!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Su futuro en la UFC es una incógnita. En un año pueden pasar muchas cosas y aunque él ya ha asegurado que quiere una cuarta pelea contra Dustin Poirier, ya que considera injusto que se diese como vencedor al estadounidense cuando él no pudo seguir la pelea por lesión; el de Lafayette se enfrentará antes de que acabe este 2021 a Charles Oliveira por el cinturón del ligero, por lo que un cuarto combate estaría más en el aire que nunca.

Amigo y fan

De ganar Poirier a Oliveira, se podría complicar ese cuarto cara a cara entre 'The Diamond' y McGregor. Aunque el luchador estadounidense bien podría aceptar una nueva pelea ante Conor para tapar cualquier duda sobre quién es mejor y también porque siempre hay más ganancias cuando uno se enfrenta al irlandés.

Aunque para Conor McGregor todo ahora no es trabajo. Sí que va a mantenerse en forma, pero también está disfrutando de la vida y qué mejor manera de hacerlo que rodeado de amigos. Uno de ellos, el famosísimo cantante Justin Bieber, con el que se le ha visto tanto de relax como en uno de sus conciertos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Lo que queda muy claro es que aun estando lesionado, Conor 'The Notorius' McGregor se convierte en noticia por todo lo que hace. No en vano, no se habla solo de un doble campeón del mundo de la UFC, sino también de un personaje polémico, carismático y, sobre todo, un gran deportista.

[Más información - El intento de Dustin Poirier para someter a Brian Shaw, el hombre más fuerte del mundo]

Sigue los temas que te interesan