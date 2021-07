La enfermedad que sufre Conor McGregor y que fue culpable de su lesión ante Dustin Poirier

Conor McGregor se sigue recuperando de la lesión que sufrió durante la UFC 264 en su pelea ante Dustin Poirier. El desenlace de la trilogía fue el que menos merecía el evento. El irlandés no pudo seguir más allá del final del primer round al fracturarse la pierna y los jueces decidieron que la victoria era para el de Lafayette.

El luchador irlandés ya aseguró tras perder que sufría "estrés en la pierna" antes de subirse al octágono: "La pierna está mejor que nunca. Me lesioné al entrar en la pelea. La gente me pregunta: '¿Cuándo se rompió la pierna? ¿En qué momento se rompió la pierna? Pregúntele a Dana White, pregúntele a UFC, pregúntele al Dr. Davidson, el médico jefe de UFC. Sabían que tenía fracturas por estrés en la pierna al entrar en esa jaula".

"Hubo un debate sobre sacar la cosa porque estaba haciendo sparring sin espinilleras y pateaba la rodilla un par de veces. Así que tuve múltiples fracturas por estrés en la espinilla por encima del tobillo y luego tuve problemas con el tobillo de todos modos a lo largo de los años de jodidas peleas todo el tiempo. Y también me golpeaba el tobillo en cada sesión de entrenamiento", añadió 'The Notorius'.

Dustin Poirier bloquea una patada de McGregor Reuters

Conocedor de lo que le pasaba, McGregor empezó a cambiar sus rutinas de entrenamiento: "Incluso hice muchas sesiones de entrenamiento cuando me dolía el tobillo, todavía no dejaba de entrenar. Solía entrenarme de espaldas y así es como desarrollé esos golpes de tierra y golpes desde la espalda. Es por eso que Dustin se alejó de mí cuando estaba encima de mí y estaban aterrizando las patadas hacia arriba y los codos".

"Es un lugar horrible cuando estás en contra de alguien como yo. Se necesita mucho esfuerzo para intentar aterrizar tiros desde tu posición superior y mientras estás tratando de hacer eso, estás perdiendo tu energía y te están agrupando con los codos hacia abajo y las patadas hacia arriba. Fue una habilidad que desarrollé porque tenía la pierna dañada y tuve que ajustar mi entrenamiento", aseguró.

McGregor, retirado en camilla por una fractura de tibia Reuters

"Necesitaba recibir tratamiento en mi pierna y nunca me hubiera comprometido a pasar por el quirófano a menos que hubiera sucedido algo como esto. Entonces voy a entrar y conseguir exactamente lo que necesitaba y lo que necesitaba era una espinilla de titanio. Así que ahora tengo eso en la rodilla hasta el tobillo y el médico dijo que es irrompible", continuó McGregor.

Conor es consciente de que la recuperación va a ser larga, pero está decidido a volver al cien por cien: "Salí de la cirugía y me sentía muy eufórico. El trabajo estaba hecho y yo estaba como, 'Sí, tengo esto. Será fácil. Puedo hacer esto sin problema '. Y luego choco contra una pared, tengo mucho dolor, mi movilidad va a ser así por un tiempo. No serán unos días o incluso algunas semanas, será un poco de tiempo".

Artritis crónica

Dana White ha hablado después de estas declaraciones sobre la enfermedad de Conor McGregor. En declaraciones para Fox News, el presidente de la UFC ha confirmado que el luchador irlandés "tiene artritis crónica en los tobillos". "Ha tenido problemas en los tobillos durante los últimos años, y había pedido que le vendaran los tobillos antes de entrar en esta pelea. Obtuvo la autorización de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, pero no lo hizo. Optó por no vendarlos, no sé por qué", ha agregado.

Saludo entre Conor McGregor y Dana White Reuters

Se hablaba de unos seis meses para volver a ver en la jaula a 'The Notorius', pero Dana White ha señalado que se podría estar hablando de un año para que pelee nuevamente: "Le llevará un año recuperarse de esto antes de que pueda regresar, así que no sé, ya veremos. El mundo de las peleas es un juego difícil y Conor ha creado un enorme legado y ganó mucho dinero, así que veremos cómo se desarrolla el resto de su carrera".

[Más información: El intento de Dustin Poirier para someter a Brian Shaw, el hombre más fuerte del mundo]

Sigue los temas que te interesan