Sergio Ramos la lía con sus nuevas espinilleras: la Champions que levanta con el PSG

Sergio Ramos se muestra en las redes sociales hecho totalmente a su nueva vida en el París Saint-Germain (PSG). El central de Camas, que tras más de tres lustros en el Real Madrid afronta otra etapa en su carrera deportiva, se está mostrando muy activo estos días en las redes sociales con constantes guiños a su nuevo club. El último, eso sí, ha generado cierto revuelo entre los aficionados.

Ramos lo quiere cuidar cada detalle en su aventura en el PSG y, entre otras cosas, ha querido diseñar unas espinilleras totalmente customizadas con imágenes suyas vistiendo la camiseta de su nuevo equipo. Todavía no ha debutado con el club parisino, pero no hay nada que no pueda arreglar el Photoshop.

Aunque hay un detalle qu eno ha gustado. En una de las espinilleras, en el centro, aparece Sergio Ramos levantando una Champions League. Pero no lo hace con la camiseta del Real Madrid, con el que ha conquistado las cuatro que tiene en su palmarés, lo hace con la elástica del PSG. Con las que sí tiene en sus vitrinas alrededor de la imagen editada, parece que tiene claro que quiere este año su quinta.

el ridículo del día lo patrocina Sergio Ramos editando una foto levantando la Champions con la camiseta del PSG para ponérsela en las espinilleras pic.twitter.com/kkJo9dbVWt — mirwi (@mirweia) July 21, 2021

Más allá de esto, Sergio Ramos también ha publicado en las últimas horas una imagen de la que se está hablando mucho. En ella aparece junto a Bernat, Rafinha, Icardi y Keylor Navas, con los que aprece haber hecho ya piña en estas semanas de entrenamiento, y un mensaje: "Family time" (Tiempo en familia). El camero ha tardado poco tiempo en encontrar su sitio en el vestuario del PSG y así lo demuestra en redes.

Sergio Ramos junto a sus compañeros en el PSG

