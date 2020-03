Maxi López carga contra Wanda Nara por romper la cuarentena con sus hijos y viajar a Milán

Maxi López ha vuelto a cargar contra Wanda Nara, madre de tres hijos en común y actual representante y pareja del futbolista Mauro Icardi. El delantero del Crotone ha arremetido contra su ex a través de una publicación en sus stories de Instagram.

"Me gustaría saber bajo qué criterio rompes una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y expones a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te mueves y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia", escribió enfadado el argentino.

"¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tienes en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no quieres hacerlo por ti, hazlo por ellos que eres madre de cinco criaturas (Wanda Nara tiene otras dos hijas, Francesca e Isabella, con Icardi), pero parece que no te diste cuenta", añadió con comtundencia.

Ver esta publicación en Instagram ◘ Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 29 Mar, 2020 a las 5:50 PDT

El motivo del enfado de Maxi es que Wanda Nara decidió desplazarse junto a sus hijos de desde París -donde juega Icardi en el PSG- hasta su residencia de Milán, uno de los principales focos del coronavirus.

El perdón de Maxi López

Es el último roce de Maxi y Wanda Nara. El delantero, que anteriormente había elegido alejarse de polémicas con su expareja, ya confesó tiempo atrás que había perdonado a Icardi, excompañero suyo: "Sí, yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese: lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada", dijo.

[Más información: Wanda Nara, la reina anti censura de Instagram: topless, ropa interior, escotes salvajes...]