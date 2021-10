Así es Wanda Nara: mujer, representante y clave en la carrera de Mauro Icardi

Wanda Nara (Buenos Aires, Argentina, 10 de diciembre de 1986) no es una WAG (wives and girlfriends, o en español, mujeres o esposas de futbolistas) como las demás. La argentina es toda una estrella en la prensa rosa de su país y saltó a la fama por su polémico divorcio del futbolista Maxi López y posterior relación con el también jugador de fútbol Mauro Icardi.

Desde que comenzó su relación con Mauro Icardi a finales de 2013, la fama de Wanda ha ido creciendo. Con el actual futbolista del PSG tiene dos hijas: Francesca Icardi Nara (nacida en 2015) e Isabella Icardi (2016). A las dos pequeñas de la familia se suman los tres hijos que tuvo con Maxi López: Valentino López (2009), Constantino López (2010) y Benedicto López (2012).

Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijos

Modelo, colaboradora televisiva, diseñadora de ropa... el currículum de Wanda está repleto de trabajos. La argentina es una todoterreno y ha afrontado todo tipo de proyectos a sus 32 años, aunque una ocupación destaca sobre el resto: agente de futbolista.

La mayor de las Nara fue la encargada de todas las negociaciones sobre el futuro de Mauro Icardi, llegando a provocar que el nombre del delantero se colase en las agendas de los grandes clubes de Europa como el Barcelona o Real Madrid. Rumores aparte, el jugador acabó dejando el Inter de Milán para comenzar una etapa en París.

La propia Wanda Nara habló en su día de la opción del Real Madrid: "No negamos que en algún momento podemos llegar a un acuerdo, pero ahora mismo estamos muy lejos. No es lógico renovar por lo mismo que cobra Mauro ahora. Nosotros creemos que Mauro está en un nivel superior. Tenemos muy buena relación con dos clubes grandes de España que están muy interesados en Mauro".

Wanda, la mujer de Icardi, revoluciona las redes recreando su gol al Tottenham

Sin embargo, el camino de la pareja fue hacia la Ciudad de la Luz. Aunque Wanda nunca ha dejado de lado su vida en Italia. Allí fue forjando una importante carrera y también amistades, por lo que ha vivido a caballo entre París y Milán desde que Mauro Icardi fichó por el PSG.

Una relación mediática

La relación entre la polifacética argentina y el futbolista estuvo sobre el foco desde el primer momento. Y todo por su ruptura con el también jugador Maxi Gómez. Pero Wanda Nara es una mujer de carácter y decidió apostar por su felicidad junto al ex del Inter. De Milán a París dejando muestras de su amor y complicidad en las redes sociales como testigo.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Incluso han protagonizado fotos subidas de tono, que desde el momento de su publicación se volvieron virales. También en tono de broma, como un intercambio de fotografías entre los dos en los que se les podía ver a uno y otro desnudos en la ducha. Su relación parecía entonces de lo más consolidada.

Wanda Nara, desnuda en la ducha

Sin embargo, el final de este 2021 ha traído curvas peligrosas consigo al matrimonio. Este mes de octubre salió a la luz una noticia que confirmaba que Wanda Nara había dejado a Mauro Icardi por una infidelidad de este. Sin pensárselo, la argentina hizo las maletas para ir a Italia y no volver nunca más con el futbolista. "Me gusta más mi mano sin anillo", escribió en su perfil de Instagram.

Mauro Icardi, desnudo en la ducha

La noticia no solo copó las páginas de la prensa rosa, sino también las deportivas. De hecho, el delantero se quedó fuera del partido de la Champions League entre el PSG y el Leipzig porque no se encontraba en condiciones óptimas de jugar después de que Wanda Nara le dejase.

Locura o no. El futbolista estaba determinado a recuperar a su familia y para ello fue hasta Milán para reconquistar y, sobre todo, pedir perdón a la mujer de su vida. Él continuó con sus guiños en las redes sociales, mientras que ella borraba cualquier rastro de él en las suyas.

Todo ello fruto de unos mensajes de la actriz Eugenia 'La China' Suárez que Wanda Nara descubrió en el móvil de Mauro Icardi. En realidad, parece que Icardi no estaba interesado en nada. "Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja", escribía 'La China' a Mauro. "¿Para qué? Ya me aburrió la joda" exponía el jugador en la conversación que descubrió Wanda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Esto fue suficiente para que la representante dijese 'hasta nunca' al que ha sido su marido durante los últimos siete años. Sin embargo, el culebrón ha acabado por tener un final feliz. Mauro Icardi ha sido capaz de ganarse el perdón de Wanda Nara.

"Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tienes el perdón de a quienes heriste", publicó el jugador para confirmar la reconciliación. Y es que parece que a la argentina le sigue gustando más su dedo con el anillo de casada puesto.

[Más información - Los escotes más top de Wanda Nara durante el confinamiento: sola y acompañada de Mauro Icardi]

Sigue los temas que te interesan