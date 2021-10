El análisis de Pablo Laso del Real Madrid - Fenerbahce: de Llull a la adaptación de los nuevos

El Real Madrid de Baloncesto recibe este jueves, en el WiZink Center, al Fenerbahce, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga. El equipo blanco viene de ganar a Panathinaikos en el último partido que disputó en la máxima competición continental. Ahora toca seguir con la buena dinámica. Pablo Laso ha hablado sobre todo ello en la previa del encuentro.

Duelo ante Fenerbahce

"Me encantaría estar invicto en julio del año que viene, pero lo único que me preocupa es el partido de mañana, que tiene mucha dificultad. El Fenerbahce no ha ganado fuera de casa pero ante el Panathinaikos lo tenía ganado. Es un equipo muy competitivo que nos va a exigir mucho. Nosotros hicimos un muy buen partido el día del Efes, el del Mónaco con más altibajos y muy serio el del Panathinaikos. Nos va a obligar a jugar al máximo nivel para poder sacarlo".

¿Qué espera del Fenerbahce?

"Fenerbahçe es un equipo diferente al de la temporada pasada. Primero el entrenador. El año pasado fue de menos a más y eran de los mejores al final de la temporada regular. A partir de Vesely y De Colo, han hecho un equipo muy reconocible con fichajes contrastados como Henry, Polonara, Booker, etc. Es un equipo muy peligroso y compensado".

Estado del equipo

"Hanga tuvo un pequeño problema en la rodilla el día del Mónaco y aguantó un poco contra el Panathinaikos. Preferimos darle descanso en Lugo, pero el martes ya entrenó bien con el equipo. No está al cien por cien, pero cada día está mejor y en principio podrá jugar mañana. Al que tenemos que parar un poco es a Llull. Tuvo un fuerte golpe ante el Efes en el hombro y ha tenido muchas molestias durante estas semanas. Pensábamos que era solo un golpe, pero tenemos riesgo de que sea algo más. Las bajas sabidas de Randolph y Thompkins y el resto están bien, recuperándonos del esfuerzo que ha sido grande en las últimas semanas".

Yabusele, en un partido del Real Madrid de Baloncesto de la Euroliga Real Madrid

Yabusele

"Jugamos un partido ante el Asvel antes del parón por la pandemia y ese día ya vimos un potencial de que podía ser un jugador muy interesante para nosotros. Le hemos ido siguiendo y se ha convertido en un jugador básico para nosotros. Estamos muy contentos con su inicio de temporada y creemos que puede seguir todavía creciendo".

Adaptación de los nuevos

"En el caso de Heurtel y Hanga es más sencillo porque nos conocen. Han entrado muy bien en el equipo. En el caso de Yabusele y Williams-Goss son nuevos pero el equipo reconoce los que nos puede dar y se han integrado en esa idea. Estoy muy contento por el poco tiempo que han tardado en acoplarse al equipo y el equipo a ellos, pero todavía tienen mucho margen de mejora".

Duelo en la zona

"Son un equipo muy atlético con Vesely y Booker, pueden abrir el campo con Polonara. En la batalla interior puede estar parte del dominio del partido. Ellos tienen un buen rebote ofensivo y lo tenemos que controlar y ser agresivos en este aspecto".

El papel de los bases

"Los bases son muy importantes y el más exigente con los bases soy yo. Heurtel tiene un talento puro para generar canastas; Williams-Goss es un jugador muy sólido, que puede defender varias posiciones y capaz de anotar. Y tener a Alocén, para mí es un seguro. Todavía le queda mucho margen de mejora. Los tres se complementan muy bien e incluso les hemos visto ya jugar juntos. Estoy muy contento con el trabajo de los tres porque, además, son los que guían al equipo en muchos aspectos del juego, pero pueden y deben mejorar".

