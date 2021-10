Marvel, algo más que fantasía para el Real Madrid: el defensa que da el salto a la Selección

Cuando el público escucha la palabra Marvel, todo el mundo se identifica con la serie de comics y el mundo de fantasía también reproducido en el cine y en las series. Pero en el Real Madrid significa Marvelous Antolín Garzón (Casablanca, Marruecos, 2003). Su edad le llevaría a estar en el Juvenil A de la cantera merengue, pero su progresión es tal que se está haciendo un hueco habitual en el Castilla ante las bajas en defensa. Después de saltar a la fama con Zinedine Zidane, ha dado el salto a la Selección.

Este miércoles Santi Denia ha dado la lista de los jugadores que acudirán a la llamada de la Sub19 y el Real Madrid estará representado con este central. Ya no solo se le ve futuro en el conjunto blanco, si no también en el combinado nacional. Ya había acudido a llamadas de selecciones inferiores, pero este paso es fundamental para que en un futuro tenga presencia en la categoría superior y, sobre todo, en la absoluta. Es seguido muy de cerca y la convocatoria de Gavi en el último parón abre las puertas a cualquiera.

En La Fábrica le califican como un central atípico. Es zurdo y cuesta encontrar en esta posición jugadores que brillen con esta pierna. Más impone aún su físico, dotado para ser fuerte en los choques, en el juego aéreo y también en carrera. Pero es que también destaca por su capacidad para manejar el juego y hacer cambios de orientación. Su complexión tan completa recuerda a la del Samuel Umtiti más jóven y más dominador.

Marvelous Antolín ‘Marvel’ vs Barcelona B (16/10/2021). pic.twitter.com/oZOzg4piAE — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) October 16, 2021

Lo suyo entraña también una historia de superación. Marvel llegó a España en adopción, habiendo sido refugiado saharaui. En Madrid creció al lado de la pelota pasando un año de benjamín en el Real Madrid y otro en la cantera del Atlético de Madrid para después jugar entre 2012 y 2015 en el Alcalá. El Rayo Vallecano se fijó en él y, tras una temporada en el equipo franjirrojo, regresó al conjunto merengue en 2016 para jugar en el Infantil A. Desde entonces ha ido escalando en el club blanco quemando etapas en cada categoría.

Blindado

No solo por su corpulencia, si no por su relación contractual con el Real Madrid. Renovó este verano por cuatro temporadas hasta 2025, con una cláusula que variaba en función de si llegaba al primer equipo. Esta bestia de la naturaleza ha enamorado a toda la entidad, aunque el primero es Raúl que no ha tenido temor alguno al darle la batuta del centro de la zaga del Castilla. En el 'Mini Clásico' del fin de semana pasado completó una actuación notable.

Su evolución está siendo muy rápida, aunque en el último partido de Youth League también tuvo algunos fallos que le costaron el partido al equipo frente al Shakhtar. En La Fábrica están muy ilusionados y, lejos de buscar otros centrales en el mercado, se confía ciegamente en los que están saliendo desde la casa. Con Víctor Chust cedido este año en Primera División, el proyecto de Mario Gila, también renovado, y la explosión de Marvel, el Real Madrid tiene razones para ir pensando en la cantera.

[Más información: Ancelotti descubre al central total del Real Madrid: un proyecto de Koundé en La Fábrica]

Sigue los temas que te interesan