Julen Jon Guerrero es el futuro: líder con la Selección y el Real Madrid

En la cantera del Real Madrid hay varios nombres que están dando mucho que hablar. Con Bruno Iglesias rompiendo en gran jugador, la aparición de Rafa Marín en el Castilla y los destellos de Miguel Gutiérrez con el primer equipo, son varios los motivos para ilusionarse con las nuevas caras que sobresalen. Otra es la de Julen Jon Guerrero, que empieza a entrar en los planes del primer juvenil y ha debutado con gol en la Youth League. Esta semana es protagonista de la selección española sub18 en el IV Naciones.

El Real Madrid lleva tiempo ilusionándose con la evolución de su canterano, que llegó hace cuatro años procedente del Málaga, donde su padre ejercía como entrenador de la cantera. Su ascenso año tras año le ha situado como uno de los fijos en el Juvenil B, plantilla a la que pertenece esta temporada, así como a las categorías inferiores de la selección española. Aún así, ya ha entrado en los planes del A de Hernán Pérez para la Youth League.

Tras su hat-trick a Turquía hace tres días, este domingo volvió a 'mojar' con otra diana en el 1-3 a Rumanía. El primer día solo necesitó 45 minutos para sentenciar el encuentro. En el segundo, salió en la segunda mitad para poner la guinda al partido. Es un habitual de las inferiores durante todo su proceso de crecimiento como jugador. Además, fue entrenado por Raúl González durante su primera experiencia como entrenador en el Cadete B.

De esta manera, el hijo de Julen Guerrero se ha consolidado como el gran protagonista del triunfo de su selección nacional, dando un golpe sobre la mesa. Pese a ocupar la demarcación de centrocampista, ha demostrado atesorar un gran acierto de cara a puerta, capaz de marcar goles de todos los colores. Esta semana pasada también era mencionado por The Guardian como una de las mejores 60 promesas del fútbol mundial de 2004.

El futuro del delantero siempre se ha asociado al Athletic, club en el que su padre fue referente. Desde Bilbao ya hay presiones para que el hijo de Julen se desarrolle en Lezama, pero el club blanco sabe que tiene una joya en La Fábrica. Él nació en la ciudad de Vizcaya, por lo que se dan todos los condicionantes para que termine allí. Por el momento le quedan dos años más en categoría juvenil donde el Real Madrid quiere seguir puliendo a esta perla del fútbol español.

Llegó en 2018 al Infantil A procedente del Málaga y, desde entonces, no ha habido un año en el que no haya demostrado una gran mejora. Es el máximo goleador del equipo de la cantera merengue recordando al olfato que tenía su padre. Pese a su juventud, no ha dejado lugar a dudas de su gran calidad cuando ha saltado a un terreno de juego, demostrando ser un futbolista polivalente, con gran capacidad para sumarse a las jugadas de ataque. Tiene el foco de toda Europa detrás de él.

