Laso explica las claves de la explosión de Yabusele en el Madrid: "La plantilla ha hecho buen trabajo"

El Real Madrid consiguió vencer al Panathinaikos en la cuarta jornada de la Euroliga con un partido trabajado desde el primer cuarto. Los de Pablo Laso suman así tres victorias en la competición continental y siguen dando muestras de cómo se está acoplando una plantilla con caras nuevas. Uno de los más destacados es Yabusele, a quien Pablo Laso ha reconocido su rápida aclimatación al juego del equipo.

El francés volvió a ser fundamental para acabar con el rival. El Panathinaikos no encontró remedio para poner freno al interior galo. Una víctima más en el historial del nuevo fichaje del Real Madrid, cuya adaptación al conjunto merengue ha contado con la imprescindible participación de toda la plantilla. Así, de hecho, lo ha reconocido Pablo Laso en la rueda de prensa posterior al partido.

Según el entrenador merengue, Yabusele "es un jugador muy completo" al que llevaba un "tiempo siguiéndole" y que estaba bajo el radar de Real Madrid. "Se ha acoplado muy rápido", ha afirmado un Laso que también ha querido poner en valor la importancia del vestuario: "Creo que la plantilla ha hecho también un muy buen trabajo en meterle pronto en el equipo. Es un jugador físicamente muy potente y nos da muchas cosas. Siempre nos da una sensación de solidez en el juego importante".

Triunfo en Europa

"Hay que felicitar al equipo por la victoria. Es nuestro cuarto partido, el domingo será el quinto en 10 días, con viajes difíciles, equipos fuertes y atléticos que nos han exigido mucho, pero creo que el equipo ha estado muy sólido. Es de esos días en los que el entrenador se siente muy contento porque no ha sido brillante, pero todo el mundo ha sido muy constante en el trabajo. De ahí la diferencia final".

Sensaciones tácticas

"Nuestro inicio ha sido muy bueno, un poco parecido al último partido. En el segundo cuarto, hemos tenido algún tiro fácil fallado, no hemos corrido tanto pero defensivamente hemos estado muy sólidos. Luego, hemos llegado frescos al final y hemos roto el partido en el último cuarto contra un equipo que tiene mucho físico, que compite muy bien y que sabíamos que iba a ser difícil. Estoy contento por las dos victorias consecutivas en Euroliga. Rápidamente hay que pasar página para el partido del domingo, que seguro va a ser duro y complicado en el campo del Breogán".

El papel de Abalde

"No soy una persona que resalte mucho a jugadores en especial, pero hoy, el trabajo de Abalde ha sido muy bueno. Ha hecho un gran partido ofensivo pero realmente ha sido el jugador que nos ha dado el tono defensivo desde el inicio. Muchos han estado a un muy buen nivel defensivo y eso te da sensación de seguridad y solidez defensiva, algo básico para no depender de meterlas o no. Me voy muy contento con el trabajo de todos hoy".

El próximo partido del Real Madrid será el domingo ante el Breogán. Los de Pablo Laso cerrarán de esta manera una semana con tres partidos, dos de ellos de Euroliga y con la suerte de que se han disputado ambos en territorio local, lo que ha reducido la obligación de estar viajando constantemente. Laso ya calcula 80 partidos durante toda la temporada y deberá gestionar el físico de los suyos.

