Pedrerol: "Hasta la llegada de Florentino Pérez, las estrellas estaban en el Barça"

El Real Madrid no ha fichado este verano para aguantar los efectos de la crisis del coronavirus, pero algunos creen que sí se debería haber fichado. Es lo que se debatió este miércoles en El Chiringuito de Jugones, donde se analizó el proyecto deportivo blanco y su cartera para hacer fichajes.

Haaland fue uno de los nombres que salieron a la palestra y algunos tertulianos señalaron que el Madrid estaba obligado a tener los mejores del mundo en su equipo. Josep Pedrerol le dio otra visión al debate y recordó épocas pasadas del club de Chamartín y reivindicó que la época de los Galácticos no se puede repetir.

Pedrerol defendió el modelo del Madrid alejado de grandes fichajes ya que no se puede competir contra los jeques del PSG o del City. Además, recordó que en España el equipo que solía tener más 'caras' en el equipo era el Barcelona hasta la llegada de Florentino y los Galácticos.

El modelo del Madrid

"El Madrid o el Barça no podían competir contra los grandes jeques. Como no podían fichar por 300 millones, fichaban futuras estrellas: Rodrygo, Vinicius, Odegaard..."

Los Galácticos no se repetirán

"La unica forma de competir era apostar por jugadores entre 30 y 40 años y ojalá que ellos fueran estrellas en dos años. El Madrid no puede repetir la epoca de los 'Galácticos'. No había jeques en Europa. No competías contra el City ni el PSG".

El dinero de La Liga

"La Liga es muy impotante y reconocida pero hay mucho menos dinero que en Inglaterra. El modelo Galacticos no puede volver. Los Galacticos, en el PSG que está el dinero allí".

El Barça tuvo más 'caras'

"El Barça tenía más estrellas que el Madrid. Ha tenido los mejores siempre Hasta la llegada de Florentino Pérez, las estrellas más rutilantes las ha tenido el Barça: Cruyff, Maradona, Romario, Ronaldinho... Hasta la llegada de Florentino, el Madrid tiene un bloque maravilloso pero las estrellas estaban en el Barça. A nivel mundial, el Barça tenía más estrellas".

