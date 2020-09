Koeman: "No sé si tras las palabras de Messi tendré una vida tranquila"

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa en la previa del encuentro de La Liga frente al Celta. Pero, sobre todo, lo hace después de una nueva entrevista de Leo Messi. Esta vez fue en el diario SPORT en la que hizo un llamamiento a la unión, pero lo hizo en un tono cortoplacista que ha levantado algunas ampollas en la afición y que no termina de certificar que seguirá perteneciendo al club en el futuro más próximo.

Sobre estas declaraciones, el holandés espetó su opinión: "No se si después de las declaraciones de Messi tendré una vida tranquila como entrenador, pero es positivo que el capitán pida que estemos unidos, esto siempre ha sido muy positivo y ojalá que estemos más tranquilos que lo vivido últimamente". Koeman sabe del poder que tiene el argentino y, a pesar del llamamiento a la unidad, no se le ha visto demasiado tranquilo.

Además, no ha asegurado que Dembélé vaya a seguir en el club, aunque, mientras siga entrenando con ellos, contará con él. "Esas decisiones son por parte del club y del jugador. Como hemos visto yo voy a contar con él. No ha jugado de principio porque hay más jugadores y Ansu ha demostrado ser muy bueno para este equipo. Estuvo mejor físicamente las primeras semanas. Pero hoy ha entrenado bien y voy a contar con él", explicó el técnico culé.

También tuvo lugar para la polémica del VAR: "Hay discusiones del VAR en todos los países. La tarea de los árbitros aún es más complicada con el VAR. A veces van demasiado veces. Al final de temporada hay un equilibrio. Si es un tema de fuera de juego, soy partidario de VAR. En cambio, cuando es mano no estoy tan de acuerdo. Hoy en día tampoco sé yo cuándo es y cuándo no mano".

Los fichajes

El Barça sigue trabajando a contrarreloj antes de que acabe el mercado de traspasos. Koeman ha señalado en rueda de prensa los objetivos que aún tienen. "Hay un par de posiciones donde estamos mirando de mejorar. Una posición es el '9' y estamos trabajando, hay opciones, pero de momento todo está muy inseguro. Nos falta tiempo y el club va a trabajar la máximo. Si no llega nadie, utilizaremos nuestros jugadores, que no tengo ninguna queja", argumentó el neerlandés.

Lo que sí que es una realidad ya es el fichaje de Sergiño Dest. "Dest está haciendo su revisión, aún hay que firmar. Vamos a contar con un lateral joven, es importante para el futuro del club", señaló Koeman con respecto a su fichaje. A su vez, le abrió la puerta a Rafinha, que se ha quedado fuera de la convocatoria. "Para los jugadores que no ven muchas posibilidades es mejor ir fuera. En su caso ya estuvo fuera y además ya estuvo cedido y no puedes ir cedido dos veces. Tenemos muchos centrocampistas, estuvo en la lista anterior y en esta no, son decisiones técnicas", argumentó el entrenador azulgrana.

