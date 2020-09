Ansu Fati provoca una guerra entre Mendes y el Barcelona por la duración de su contrato

Ansu Fati es de hace unos días integrante del primer equipo del Barcelona de forma oficial. El joven futbolista cambió el dorsal 31 por el 22 que dejó libre Arturo Vidal y, de paso, cambió su situación contractual. Lo más significativo es el aumento de su cláusula de rescisión, que pasa de 170 a 400 millones de euros.

Según Tot Costa de Catalunya Ràdio, el Barça también asegura tener la opción de ampliar de forma unilateral el contrato de Ansu Fati tras este cambio. El acuerdo vence en verano de 2022, pero renovaría automáticamente hasta 2024 si el el club lo quiere. Pero el representante del jugador, el 'súper agente' Jorge Mendes, no cree que eso sea así y sostiene que el acuerdo acaba en 2022.

Desde hace poco tiempo, Mendes es el representante de Ansu Fati, considerado uno de los grandes proyectos de futuro del fútbol europeo. El pasado 4 de diciembre de 2019, Ansu firmó una mejora de contrato que blidaba su futuro como azulgrana una vez diera el salto al primer equipo, pero por aquel entonces el agente del jugador era Rodrigo Messi, el hermano de Leo.

Ansu Fati celebra el gol del Barcelona ante el Villarreal Reuters

La mejora que quiere Mendes

De ahí que se vea esta postura de Mendes con la 'cláusula' unilateral del Barça como una medida de presión para buscar en los próximos dos años un aumento sustancial de la ficha de Ansu Fati, que actualmente es uno de los peores pagados de la plantilla. Es de esperar que en algún momento, el conjunto azulgrana deba abordar una mejora del contrato de su perla si se va confirmando su progresión y no quiere arriesgarse a perderlo.

Mendes tensa la cuerda y se avecina un nuevo culebrón en Can Barça para los próximos años. De momento, la situación no es tan grave como para que exista preocupación en el club catalán pero, con unas elecciones de por medio, nadie se podrá dormir en este caso si no se quiere poner en peligro la continuidad de la mayor promesa del equipo, que desde esta temporada ya es parte de los 'mayores'.

El recital de Ansu Fati

El delantero del Barcelona Ansu Fati explicó el domingo que tiene que ir "poco a poco" y "vivir cada oportunidad con la máxima ilusión posible", después de marcar dos goles y forzar un penalti en la victoria por 4-0 de su equipo ante el Villarreal en el estreno liguero de los azulgranas de este domingo.

"Cuando un delantero marca goles siempre tiene ganas de más y es lo que me ha pasado hoy. En la acción del primer gol el pase de Jordi Alba ha sido muy bueno y solo he tenido que acompañarlo", dijo el internacional español de tan solo 17 años en Barça TV.

[Más información: La era Koeman arranca con victoria del Barça ante el Villarreal y un gran Ansu Fati]