Busquets: "Tenemos que corregir muchos errores antes del Clásico"

El FC Barcelona no tuvo un partido fácil frente al Getafe y terminó cayendo derrotado por 1-0. El gol de Mata de penalti terminó siendo suficiente para doblegar a un pobre Barça que apenas creó peligro en una segunda mitad donde fue completamente desdibujado por el entramado defensivo ideado por Bordalás.

Sergio Busquets analizó el choque de su equipo y aseguró que no estuvieron cómodos en ningún momento, a pesar de que en la primera mitad jugaron algo mejor y tuvieron ocasiones claras como un palo de Messi o un mano a mano de Griezmann que dejó retratado al jugador francés.

Ahora, el conjunto azulgrana tiene que reponerse ya que llegan días difíciles para los grandes que tendrán que lidiar con las primeras jornadas de Champions y que en medio tendrán el primer Clásico de la temporada, un encuentro que pilla en horas bajas tanto a Madrid como a Barça.

Así vio Busquets la derrota del Barça: "Justa o no, lo que nos llevamos es la derrota. Creo que hemos hecho una buena primera parte con alguna ocasión. Sabíamos iba a ser difícil y duro y se han adelantado en una acción puntual. Cuando estaban con 1-0 ellos se han puesto cómodos, pero hoy no era nuestro día. Queríamos darle fluidez al juego y rapidez y no podíamos. Lo hemos intentado. No hemos estado finos, lo hemos intentado hasta final, incluso hemos tenido un disparo al palo".

Leo Messi intenta zafarse de varios rivales REUTERS

"Por una banda, teníamos a Dembélé y por la otra a Messi y a Griezmann... la primera lo hemos intentado más. Pero ellos defienden bien, tapan los espacios interiores. Hay que seguir mejorando. Hay que mirar al futuro".

El mediocentro del Barça se marchaba apesadumbrado después de un partido que no fue bueno del equipo de Koeman, dejando de nuevo a la vista de todos las carencias que sigue teniendo el proyecto del holandés, que no coge vuelo y que tiene demasiadas similitudes con el FC Barcelona de la temporada pasada.

Busquets, tajante con el penalti

Busquets habló sobre la actuación del árbitro y sobre el penalti pitado de De Jong sobre Djené: "No se habla de los árbitros. No lo he visto, en directo no he visto la jugada de De Jong. Si ha pitado penalti es porque es, no darle más vueltas".

Penalti de De Jong sobre Djené, en el Getafe - Barcelona de la jornada 6 de La Liga

El futuro del Barça no pinta muy esperanzador y en breve se enfrentará a compromisos que podrían marcar el devenir de la temporada, no solo para ellos, sino también para sus rivales más cercanos. Con la nueva semana llegará el debut en Champions contra el Ferencvaros y después, un partido que todos esperan con ganas y emoción, el Clásico.

Sin embargo, y a pesar de que el Real Madrid está también en horas bajas, Busquets es consciente de que ahora mismo tienen mucho que mejorar de cara al resto del curso, por eso todavía no quiere ni hablar del Clásico: "Todavía tenemos un partido de la Champions entre semana. Hay que corregir errores y sumar de tres en tres".

Habrá que ver cómo afrontan ambos equipos el encuentro y cómo son capaces de sobreponerse a estas dos derrotas. Seguramente, sus resultados en Champions, ninguno de los dos tienen partidos difíciles, sobre todo el Barça, pueden marcar el estado de ánimo que muestren los dos conjuntos sobre el césped del Camp Nou.

