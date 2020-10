El FC Barcelona es denunciado por cuatro canteranos ante la AFE

La situación del FC Barcelona es de auténtica traca. No se libra ni la cantera, que también persigue las malas artes del club y de una directiva que no va a dejar ni un rescoldo sano cuando finalmente tenga que salir obligada y por la puerta de atrás. El último escándalo ha tenido que ver con la denuncia de cuatro canteranos del conjunto azulgrana ante la AFE.

La historia se remonta al final de la temporada pasada, una temporada que como es conocido por todos transcurrió en unas condiciones muy especiales. El FC Barcelona, como institución, pactó una serie de primas con los jugadores del filial por jugar los playoffs de ascenso a Segunda División, mostrando un interés por el rendimiento de su segundo equipo al que veían con opciones de poder ascender a la categoría de plata del fútbol español.

Sin embargo, hubo varios futbolistas que no llegaron a cobrar nunca esa prima y por ello han decidido denunciar al club ante la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. Los jugadores, que ya no pertenecen al club, son Kike Saverio, Juan Brandáriz 'Chumi', Sergi Puig y Guillem Jaime. Cada uno de ellos reclama una cantidad de 10.000 euros, tal y como han hecho saber a la AFE de forma conjunta y según ha informado Mundo Deportivo.

Chumi en su última renovación con el FC Barcelona en 2018 Twitter (@MoviJuan)

Los jugadores no recibieron tal cantidad al finalizar la temporada pasada y por eso han decidido emprender acciones legales contra el club, reclamando lo que consideran suyo y que el club no les ha dado, una cantidad que asciende a los 40.000 euros en total. Sin embargo, el FC Barcelona tiene su propia defensa, una defensa que da una clara muestra de la reputación que se está ganando el club.

El Barça se agarra a un problema en la interpretación del contrato por parte de los jugadores. El club asegura que en el contrato firmado por ambas partes la prima de 10.000 euros se entregaría por disputar la fase de ascenso, algo que estos cuatro futbolistas no hicieron, ya que sus contratos con el club terminaban el 30 de junio y no fueron renovados, por lo que no jugaron dicha fase de ascenso a pesar de haber clasificado al equipo para ella, que es donde realmente está el mérito y lo que otorga valor.

Esta fue la versión transmitida por el club, misión que realizó Xavi Vilajoana, director responsable de la cantera, y que fue el encargado de hacérselo saber a los agentes de los jugadores. Por su parte, los futbolistas aseguran en su defensa que la prima estaba pactada en concepto de la clasificación del equipo en su grupo de 2ªB y que por eso tienen tanto derecho a cobrarla como el resto de sus compañeros.

Entrenamiento del Barça B Twitter (@FCBarcelonaB)

El papel de los lesionados

Además, a su favor, los jugadores exponen los casos de algunos de sus compañeros como Àlex Collado, Ferran Sarsanedas e Hiroki Abe, que tampoco disputaron ni un solo minuto del playoff al estar lesionados, aunque estos sí tenían contrato con el equipo. El Barça alega por su parte que ellos sí tienen derecho a cobrar la prima a pesar de no haber jugado porque sus lesiones se lo impidieron.

Junto a estos cuatro futbolistas surge el caso de otro jugador más, Labinot Kabashi. Su caso es algo diferente, ya que él sí tenía contrato con el Barça durante el playoff ya que no fue hasta en la recta final del mercado cuando lo rescindió. Él tampoco ha cobrado dicha prima y podría unirse al resto de sus excompañeros.

[Más información: La plantilla del Barça rechaza la rebaja salarial propuesta por Bartomeu]