Víctor Valdés se carga a un jugador de la UA d'Horta tras renovarle y este le da 'las gracias'

La llegada de Víctor Valdés a la UA d'Horta no ha sido especialmente tranquila. El exportero del FC Barcelona ha hecho gala de su difícil temperamento y ha supuesto todo un terremoto para el club catalán. Tanto es así que ya en su primer partido al frente del equipo fue expulsado por sus continuas protestas al árbitro, dejando una imagen poco deseable para su debut ante su nueva afición en la presentación del equipo.

Sin embargo, este no ha sido el mayor de los líos en los que se ha visto envuelto Víctor Valdés en las escasas semanas que lleva al frente del conjunto catalán. De hecho, el ahora técnico ha sido noticia esta misma semana por dos despidos de personas dentro de su equipo, lo que ha resultado poderosamente llamativo y que dejan a las claras las múltiples luchas internas que existen.

Valdés decidió prescindir de una tacada de su segundo entrenador, Felipe Ortiz, y del preparador de porteros de la plantilla, Jordi Castell. Los dos han tenido que abandonar el club por decisión de Víctor y han visto como su año se les complicaba a las primeras de cambio tras quedarse sin equipo incluso antes de comenzar la temporada de manera oficial.

Felip Ortiz, segon entrenador i Jordi Castel, entrenador de porters, no seguiran pertanyent al cos tècnic del Primer Equip.



Des de l'@uahorta els agraïm els mesos de treball i els desitgem molta sort en els seus futurs projectes!#SomhiHorta pic.twitter.com/YnHx2BSx8l — Unió Atlètica d'Horta (@uahorta) October 14, 2020

De esta forma, la UA d'Horta llegara a su debut oficial en Tercera División en una situación bastante complicada, con luchas internas y con disputas que pueden evidenciar una ruptura en el vestuario entre el técnico y el resto de su equipo e incluso con la plantilla, donde también ha habido bajas un tanto extrañas.

Ha sido el caso del jugador David López Herrera, el cual recibió el mensaje del propio Víctor Valdés de que tenía que buscarse una salida porque no entraba en sus planes para esta temporada. Sin embargo, lo más llamativo de todo ha sido que el jugador había recibido el OK para su renovación este mismo verano por parte del propio Víctor. Todo un despropósito.

Así lo ha contado el propio jugador en Radio MARCA, donde se ha expresado con una claridad cristalina sobre lo extraño de la situación vivida con la leyenda del FC Barcelona y lo complicada que puede ser convivencia en el equipo si se han producido más casos como el de David López que, a pesar de no entender nada de lo sucedido, asegura estar encantado con su cambio de equipo.

"Desde el 3 de agosto al 11 de septiembre estuve bajo la tutela de Víctor Valdés. Yo ya estaba en el Horta el año anterior. Víctor decidió renovarme. Venía mucha gente, pero veías que era un proyecto importante y decidimos renovar". Hasta ahí todo eran buenas noticias para David, que veía una temporada ilusionante por delante.

David López en un partido con la UA Horta la temporada pasada Twitter (@davidlo_8)

Sin embargo, algo le hacía preguntarse si la situación realmente iba a ser todo lo buena que parecía: "En teoría estábamos tranquilos, ya habíamos hablado hasta temas económicos. Pero cuando iban viniendo muchos chicos te quedaba esa duda de y si...".

El cambio de planes de Valdés

"El día 11, un viernes, decidió no contar conmigo, a dos semanas y media de cerrar el mercado. No me dio motivo, me dijo que no encajaba en el estilo de juego de su plantilla y que buscara una salida. Todo eso habiéndome renovado, tras ver vídeos míos...".

De esta forma, David López asegura que en ese momento no entendía nada, ya que había sido el propio técnico del Horta quien le había animado a renovar con el equipo porque, tras verle, quería que formara parte de su plantilla. Sin embargo, todo se torció y el jugador ha tenido que buscar sitio fuera de la UA d'Horta, aunque asegura estar encantado con el cambio después de todo tras su fichaje por el Vilafranca FC.

"No sé si decirte que me decepcionó. Sí y no. Ahora estoy en un club donde desde el primer día que llegué me han acogido. No me arrepiento de que me hubiera echado, le doy las gracias desde aquí".

