Messi se declara en rebeldía: confirma al Barcelona que no se presentará a las pruebas PCR

Leo Messi mantiene el pulso al FC Barcelona y ha trasladado al club que no acudirá a las pruebas PCR antes de los entrenamientos y que estaban previstas para este sábado. El delantero pidió una reunión para pactar una salida amistosa, pero la respuesta no fue la esperada y de esta manera se declara en rebeldía: no puede entrenar si no se hace las pruebas y el lunes comienza la pretemporada.

El astro argentino sigue manteniendo su postura. Quiere abandonar el Barça y de manera gratuita, pues no hay ningún club dispuesto ni con posibilidades de desembolsar los 700 millones de euros que marca su cláusula. Es por ello que pidió a la entidad una reunión amistosa para pactar una salida. Un cambio de estrategia producido este viernes tras el asesoramiento de sus abogados y que no encontró ningún feedback en la directiva de Josep María Bartomeu.

La respuesta de la cúpula fue clara: solo se sentarán si es para hablar de una renovación o continuidad de cara a la nueva temporada. Todo un órdago del club que llega después de que Bartomeu ofreciera su dimisión a cambio de una declaración pública de Messi asegurando que se quedaría.

El delantero, tras esa negativa, va un paso más allá. No realizarse las pruebas PCR es un claro ejemplo de cómo ponerse en rebeldía en tiempos de la Covid-19. Si no pasa esas pruebas médicas y que se habían organizado para este sábado, ningún jugador puede reunirse con el grupo. Además, teniendo en cuenta que suele existir un plazo de 48 horas para obtener resultados, no pasar por el proceso este sábado haría imposible entrenar el lunes, cuando el Barcelona comienza su pretemporada.

Estos últimos días se barajó la posibilidad de que Messi acudiera a las instalaciones. Fue entonces cuando se empezó a hablar de un cambio de los acontecimientos. La tensión parecía haberse rebajado. Sin embargo, con esta negativa deja, la estrella del FC Barcelona deja claro que quiere marcharse y que su relación con la cúpula está completamente rota.

Su futuro sigue siendo una incógnita, más allá de que él quiere salir y que tiene ofertas sobre la mesa. En un primer momento el Inter de Milán parecía el mejor posicionado para su incorporación, pero el Manchester City ha subido posiciones y parece el destino preferido por el jugador. En Inglaterra se reencontraría con Pep Guardiola y lideraría el proyecto del City junto a amigos como Agüero.

Además, una de las opciones que baraja el club de Mánchester para abordar económicamente su llegada es la de incluir un traspaso al New York City. La entidad neoyorquina pertenece al mismo propietario y le daría a Leo Messi un retiro dorado en una liga habitual para las estrellas europeas que buscan un retiro.

El Barça defiende su continuidad

El club no se ha movido ni un ápice de su posición. No barajan otro futuro del equipo sin Messi en la plantilla. Tanto desde la directiva, como desde la secretaría técnica y el nuevo entrenador, la estrategia ha sido la misma: pedir a Leo Messi que siga y no barajar ningún otro plantel que no tenga al argentino en sus filas.

Fue el propio Bartomeu el que, después de los rumores desatados por el desastre de Lisboa, salió a negar la mayor. Según el presidente, se iban a producir cambios significativos en la plantilla sacrificando a las denominadas 'vacas sagradas'.

"Messi tiene contrato en el Barça hasta 2021, lo sabe él y lo sabemos todos. Hablo regularmente con Messi y sobretodo con su padre y ellos los saben. Que hay un proyecto, que llegará un nuevo entrenador y que cuenta con él", espetó el máximo responsable de la entidad.

Sus palabras serían ratificadas por Koeman. "Tiene contrato, pero hay que hablar con él, por supuesto. Vamos a hablar con varios jugadores, en el caso de Messi ojalá siga más años aquí", afirmó en rueda de prensa. Y la guinda la puso Ramón Planes: "No contemplamos ni ningún tipo de salida de Leo a nivel contractual. Queremos que Leo se quede. Hay que tenerle un respeto enorme".