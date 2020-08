Braithwaite pide al FC Barcelona heredar el dorsal '10' de Messi

El FC Barcelona organiza ya su plantilla para la próxima temporada. Koeman ha comunicado a algunos jugadores que contará con ellos a pesar de los rumores. Únicamente les ha transmitido que no serán intocables y que deben mejorar su rendimiento. Más allá de esas conversaciones, el club ha decidido no sacrificar a las 'vacas sagradas' como propuso en un primer momento y la gran duda es si estará o no Messi.

El jugador argentino reclamó la carta de libertad y ahora se encuentra inmerso en un trámite legal para saber cómo puede abandonar la entidad. Sin embargo, pese a que no haya nada claro, hay compañeros que han dado un paso al frente para reclamar un dorsal tan importante en el FC Barcelona como el '10' que hasta ahora ha lucido el argentino.

Martin Braithwaite, fichaje reciente de la entidad catalana procedente del Leganés, ha pedido al club heredar el número con el que ha venido jugando Leo Messi. Se ve con opciones de aguantar la presión y, sobre todo, de ser una pieza importante en el proyecto de Ronald Koeman. Según publica 20minutos, el danés es optimista y se ve con posibilidades de contar en el equipo.

El atacante llegó en el mercado invernal procedente del Leganés. La operación sorprendió y, además, generó cierta polémica en la competición dada la importancia que tenía el jugador para el club madrileño. De hecho, desde la directiva pepinera no dudaron en criticar públicamente el fichaje a golpe de cláusula.

Leo Messi, durante el Barcelona - Bayern Múnich de la Champions League 2019/2020 Reuters

"Nos hayamos en una situación de perjuicio enorme y grave. No podemos entender la regulación actual de que un club, al tener una lesión de larga duración pueda realizar esta operación de forma unilateral y trasladar su problema a otro club", llegó a indicar la máxima representante del Leganés.

Desde su llegada a la Ciudad Condal, pese a todo el revuelo generado, no ha conseguido alcanzar los 20 partidos en La Liga vistiendo la elástica blaugrana. Debutó en febrero con 18' ante el Eibar y, desde entonces, se perdió tres partidos por decisión técnica. La falta de confianza de Setién y la pandemia del coronavirus que paralizó la competición trastocaron sus planes. En su estadística luce un gol como culé.

¿Qué pasa con Messi?

El jugador argentino será el protagonista los próximos días. Es más, aunque termine por abandonar el Barcelona, seguirá liderando titulares y noticias hasta que se cierre su contrato con el próximo equipo. Las fechas y su destino son algunas de las incógnitas que le rodean.

El 'caso Messi' comienza con el envió del famoso burofax pidiendo la cláusula de salida. Messi quería salir gratis y eligiendo su destino. El Barça sigue negándose a dejarle marchar y menos si no va a recibir ningún ingreso. Mientras ambas partes discuten, clubes como el City van cogiendo ventaja para lograr su incorporación.

El delantero sigue sin pronunciarse públicamente y ha cambiado de estrategia tras la asesoría de su equipo. Pese a tener una nula relación con la directiva blaugrana, el '10' ha pedido una reunión con la cúpula para pactar su salida amistosa y reducir los tiempos.

