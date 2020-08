Lewandowski reconoce que el Bayern se veía superior al Barça: "Lo sabíamos, pero dijeron 5-1"

La Champions League ganada recientemente por el Bayern de Múnich ha estado marcada, entre otras cosas, por su histórica goleada al Barcelona. El cuadro alemán pasó por encima de los de Setién con un 2-8 que jamás se olvidará. El peor resultado de la entidad blaugrana en toda su historia en competición europea que ha acabado desatando toda una crisis deportiva e institucional en el club.

Lewandowski fue uno de los goleadores en ese duelo de cuartos de final. El delantero polaco superó a sus homólogos culés como Messi o Suárez y logró el objetivo de avanzar de ronda ante uno de los favoritos de Lisboa. Posteriormente llegarían dos triunfos más y el trofeo de la Champions. Y, semanas después, el goleador ha analizado todo lo sucedido para el portal Onet.

El '9' del Bayern reconoce por primera vez que el vestuario alemán iba muy confiado ante el Barcelona. A pesar de las advertencias que se vertieron desde el cuadro de Setién. Arturo Vidal, ex del Bayern y ahora en el Barça, llegó a avisar a los germanos de que el nivel era otro. "Somos el mejor equipo del mundo, no uno de la Bundesliga". Una frase que no pasó desapercibida y que generó muchas críticas al chileno.

Lo peor de las declaraciones es que horas después, el equipo culé recibía un varapalo y decía adiós a la competición de la peor manera. Lewandowski lo sabía. "Sabíamos que ganaríamos al Barça. Algunos incluso dijeron que sería por 5-1". Hasta las previsiones del Bayern, que a priori parecían demasiado optimistas, se quedaron cortas. "8-2 es un resultado diferente".

Lewandowski anotando ante el Barcelona Reuters

El atacante reconoce que "los últimos minutos fueron increíbles". El Barça estaba tocado, sabía que no tenían ninguna oportunidad más y el Bayern aprovechó para seguir regalando goles a sus aficionados. "Los que salieron del banquillo tenían hambre", explica Lewandowski.

Tal era la confianza que tenían en sus opciones que jugadores como Gnabry o Kimmich hablaron con el polaco. Querían saber si él, con cierta veteranía, veía opciones de tumbar al Barcelona. Y él dijo que ganarían la Champions. "Me gustaría señalar que la confianza en uno mismo y la arrogancia son dos cosas diferentes, algunas personas no pueden notar la diferencia. Sabíamos que teníamos partidos muy difíciles por delante", asegura.

Su 'no fichaje' por el Madrid

Lewandowski ha conseguido su gran objetivo. Ganar la Champions con el Bayern era uno de sus anhelos. En 2013 rozó el título, pero vio como su rival se alzaba con él. "Me prometí a mí mismo que algún día estaría en su lugar", reconoce ahora en el portal Onet. Este triunfo, además de reducir sus ansias de títulos importantes, también refuerzan su decisión de no salir del Bayern.

Y es que no hay que olvidar que estuvo muy cerca del Real Madrid. Incluso antes de cambiarse de Dortmund a Múnich, cuando llegó a tener un contrato con cifras y condiciones acordado con el Real Madrid. La tentación del Santiago Bernabéu ha sido constante y de ahí que esta Champions sea algo especial.

Según reconoce, cuando renovó con el Bayern sintió "un apoyo que a veces faltaba un poco", creyó "en el diseño del club" y mantuvo la "paciencia" hasta alcanzar el objetivo. Además, no solo ha contado su rendimiento en el césped, también sus consejos a la directiva. "Recuerdo los partidos de la Champions, cuando los únicos jugadores ofensivos a disposición del entrenador éramos Thomas Müller y yo", destaca.

[Más información - El exagente de Griezmann revela sus planes: "Antes del Bayern, quería irse del Barça"]