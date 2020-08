La exigencia de Leo Messi: quiere seguir jugando con Luis Suárez en Barcelona, Manchester o Milán

Leo Messi tiene tomada la decisión de salir. Los movimientos de Josep María Bartomeu y su directiva para forzar al argentino a que hable públicamente y admita que él no es el único problema no evitarán que el argentino vista otra camiseta lo más pronto que pueda. Si finalmente puede hacerlo con la carta de libertad, además se irá con la satisfacción de haberle ganado esta batalla que entablan las dos partes. Dentro de esas razones, hay una que es pública y que los pasos que se han dado han ido confirmándola: Messi quiere a Luis Suárez con él allá donde vaya.

El hecho de que Ronald Koeman comunicase en esa famosa llamada de un minuto al uruguayo que no contaba con él fue el detonante para que, al día siguiente, Messi mandara el burofax a las oficinas del Camp Nou. Aunque sea una suma de cuestiones las que han llevado al argentino a tomar esa decisión, la amistad que mantienen el astro de Rosario y el delantero de Salto está por encima de su relación con el club azulgrana.

El cúmulo de actos en las últimas temporadas que ha llevado a cabo la directiva iba minando la moral de ambos, que comen y cenan prácticamente juntos cada día, se van de vacaciones a los mismos lugares, sus mujeres son íntimas y sus hijos se están criando en el mismo entorno. Viven puerta con puerta y esa relación se ha convertido casi en una hermandad que lleva tiempo harta de Bartomeu y los suyos.

Luis Suárez celebra su gol en el derbi catalán entre Barcelona y Espanyol de La Liga EFE

Suárez tiene la misma edad que Messi, por lo que en principio a los dos les queda el mismo tiempo de juego. Todo ello tras un año en el que a Luis se le ha acusado de haber pegado un bajón considerable, lesión grave de por medio que le obligó a pasar por el quirófano. El club que quiera a Leo tendrá que confiar en el buen hacer que ha atesorado el tercer máximo goleador de la historia del club. Esta temporada, 21 goles en 36 partidos.

Las peticiones

Mientras en las conversaciones que tiene con el Manchester City les ha pedido la continuidad de Guardiola mientras él esté allí, Messi incluye entre sus peticiones que cuenten con Luis Suárez también allá donde vaya. Es decir, el club que quiera fichar a Leo no solo tendrá que demostrar que puede pagar una ficha en torno a los 70 millones, si no que también tendrán que ofrecerle un contrato jugoso al uruguayo.

Messi quiere un proyecto ganador y no todos los equipos se lo ofrecen. La realidad es que solo Manchester City y PSG se lo garantizan. Aunque los ingleses no hayan peleado por la Premier League ante la superioridad del Liverpool, el binomio Guardiola-Leo le da confianza al argentino. En Francia, los parisinos no tienen rival y este año se han quedado a las puertas de la Champions League cayendo ante el verdugo que provocó el gran lío en el Barça: el Bayern.

Lionel Messi y Luis Suárez en Ibiza. Foto: Instagram (@luissuarez)

Mientras Neymar intenta convencer al conjunto francés para que haga todo lo posible para hacerle una oferta real a Messi, el conjunto citizen también le ofrece un futuro. Los contactos que han tenido entre el equipo y el jugador habrían acordado un contrato de tres temporadas, pudiéndose ir al final de cada una de ellas, y dos años más en el New York City en la MLS. Esto también tendría que llevarse a cabo con Suárez. La posibilidad de convencer al Barça con Gabriel Jesús gana enteros, ya que el City necesita hacer hueco para traer a Messi, y no te digo ya para contratar al uruguayo.

La viabilidad

Luis Suárez también acaba contrato con el Barça en 2021, aunque si jugaba el 60 por ciento de los partidos, renovaría automáticamente por un año más. Se desconoce si su salida será a partir de la negocación de una rescisión de su contrato o si será por medio de un traspaso, ya sea venta o trueque. En cualquier caso, las cifras que incluía ese documento eran muy altas y no todo el mundo puede permitírselo, por mucho que ajuste sus pretensiones a la baja. Es por lo que el Ajax ha descartado su contratación, por ejemplo.

Si es por capacidades económicas, el City evidentemente puede permitírselo. Pero ya no solo necesitaría desprenderse de una de sus estrellas, tendría que hacerlo por partida doble. Con el Kun Agüero en la cuerda floja, la llegada de Messi no hace pensar que fuera a salir teniendo en cuenta la amistad que también mantiene con su compatriota. Aunque se han desprendido de Leroy Sané, alguien más tendría que salir para justificarlo ante UEFA.

Leo Messi, Antonela Rocuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez

En el caso del Inter se entendería más ya que podría entrar en ese trueque por Lautaro Martínez. En la entidad italiana tendrían menos problemas para ajustarse a esas pretensiones económicas de su contrato que en el City, lugar donde tendría que renunciar a más dinero. La masa salarial que maneja el conjunto neroazzurro no es tan alta como la de los británicos.

En cualquier caso, Messi lleva una mochila muy pesada a su espalda. No solo por la notoriedad de su fichaje, si no también por el movimiento económico que supone. El hecho de que venga con Luis Suárez de la mano, hace aún más restrictivo el movimiento. El club que satisfaga estas pretensiones también tendrá que aceptar que condicionará su futuro más próximo al rendimiento de dos jugadores de 33 años. Uno es uno de los mejores jugadores del mundo, el otro uno de los mejores goleadores. Ahora tendrán que confirmarlo allá donde vayan.

