El exagente de Griezmann revela sus planes: "Antes del Bayern, quería irse del Barça"

Eric Olhats, quien fuera agente del Antoine Griezmann, ha confesado en una entrevista para RMC cuáles eran los planes del delantero del Barcelona hasta hace unos días. El atacante, que no ha terminado de adaptarse al juego culé, quería abandonar el equipo al no verse con la importancia suficiente en las rotaciones.

Una decisión que posteriormente cambiaría tras el duelo ante el Bayern de Múnich, cuando el proyecto del Barcelona encabezado por Quique Setién llegó a su fin. Con una derrota histórica en Champions League con un 2-8 para los germanos, el delantero del Barça sabía que las cosas iban a cambiar y, por ello, decidió esperar.

Olhats, en su intervención en el canal francés, ha asegurado que "antes de la derrota en la Champions contra el Bayern, Antoine solo tenía el deseo de marcharse del Barça". Las razones no son otras que se veía fuera del equipo, sin relevancia en el día a día y fuera de los planes futuros de la propia entidad liderada por Bartomeu.

"La realidad es que Griezmann percibía que no formaba parte de los planes del club". Y el ex del Atlético tenía claro que su situación "no podía continuar así". Por ello, según ha revelado su antiguo representante, el delantero estaba "estudiando seriamente la manera de marcharse". Sin embargo, ese deseo se ha esfumado gracias a una reunión con el nuevo técnico. "Koeman le tranquilizó". El entrenador "le expresó sus planes", pues "lo considera un jugador importante para el futuro", y Griezmann desechó la posibilidad de abandonar la Ciudad Condal.

Koeman, Larsson y Schreuder EFE

El encuentro con el técnico holandés se ha producido recientemente. Ha sido una llamada más de la ronda telefónica que Koeman ha realizado. El nuevo entrenador, consciente de la complicada situación a la que se enfrenta, ha optado por tomar las riendas de la plantilla comunicando a cada jugador si cuenta o no con él.

Griezmann obtuvo una respuesta positiva. Es más, Koeman está por la labor de darle más galones al francés si se acaba consumando la más que probable marcha de Leo Messi. El atacante francés sería una de las piezas clave del equipo y ocuparía el puesto que dejará Luis Suárez, uno de los purgados por la directiva blaugrana.

Su relación con Setién

El exentrenador del Barça, que ha sido protagonista al enviar un nuevo burofax para certificar cierta documentación, no consiguió ganarse a la plantilla. Valverde había estrechado lazos con la mayoría de jugadores y el hecho de cambiar de entrenador no gustó en el seno del vestuario culé. Ello, sumado a la personalidad del equipo técnico de Setién, hicieron imposible que reinara la paz.

Griezmann tampoco consiguió establecer cierta confianza con Setién, tal y como su propio entorno ha desvelado atacando al entrenador. Pero, por si fuera poco, el goleador se llegó a sentir aislado en la plantilla del Barcelona. El protagonismo de Messi y su falta de adaptación no fueron fáciles de asumir. "Están celosos", llegó a transmitir a su círculo más cercano. Ahora, con Koeman, Griezmann empieza una nueva etapa.

