Koeman acusa a Nyom, jugador del Getafe: "Me ha faltado al respeto"

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, se marchó muy enfadado de Getafe tras la derrota de su equipo por 1-0 con gol de Jaime Mata de penalti. Los azulones, que fueron muy superiores, sobre todo en la segunda mitad, fueron capaces de hacer valer el tanto del delantero para llevarse los tres puntos de un duelo tenso y muy trabado.

No fue un buen día para el FC Barcelona, que había saltado al césped del Coliseum con la ventaja de saber que el Real Madrid había caído derrotado frente al Cádiz. Sin embargo, no fue aliciente suficiente para que los blaugranas, hoy vestidos de rosa al igual que había hecho el Real Madrid, sacaran un resultado positivo.

Esta derrota vuelve vuelve a acentuar los problemas del Barça y deja patente que el proyecto de Koeman sigue estando muy verde a pesar de algunos chispazos de jugadores como Pedri o de Ansu Fati en días anteriores.

Ansu Fati a punto de salir al césped Reuters

Koeman tuvo un día para olvidar y no solo se marchó cabreado con la actuación arbitral, dejando en duda si había habido VAR esta noche en el duelo frente al Getafe, si no que también quiso señalar a Nyom, del afirmó que le había faltado al respeto, tal y como le dijo a Bordalás: "Le he dicho que el jugador 12 me ha demostrado falta de respeto. No voy a repetir lo que me ha dicho".

De esta forma, el técnico holandés se saltaba así uno de los técnicos más sagrados del fútbol y es comentar fuera del terreno de juego algo que sucede dentro, más allá de lo indeseable que haya podido ser el comentario del correoso jugador del Getafe. Lo cierto es que Nyom interpretó a las mil maravillas el planteamiento de Bordalás y fue un verdadero incordio durante todo el partido para jugadores como Messi, De Jong o Ansu Fati.

Nyom y el arbitraje fueron los mayores motivos de enfado del técnico: "No me gusta hablar del árbitro. Si ves el partido, las faltas, las tarjetas... cada uno puede opinar. Yo no quiero. Es un terreno complicado, pero intentamos jugar, tener ritmo y ha cortado mucho. Nos ha costado crear más oportunidades de marcar. No sé si hemos tenido VAR esta noche".

Crítico con los suyos

Sin embargo, el entrenador holandés también apuntó hacia los suyos, consciente de que no habían hecho una buena segunda mitad, donde fueron superados claramente por el equipo azulón: "No hemos entrado bien en la segunda parte. Pérdidas de balón, dos contras peligrosas, córners... la jugada del penalti no sé si lo es. Ha sido un penalti buscado y hemos entrado. Hemos tenido muy pocas ocasiones, la mejor ha sido en la primera parte. Ha sido muy disputado y poco que decir".

Griezmann abandona el césped sustituido Reuters

Koeman también aseguró que al equipo no le falta pólvora arriba, ya que hay jugadores como Griezmann o Messi que pueden marcar la diferencia, aunque hoy no lo hayan hecho: "Tenemos mucha calidad arriba. Hay jugadores como Griezmann, Leo o Fati que pueden jugar en diferentes posiciones".

El entrenador del FC Barcelona tampoco perdió la oportunidad de destacar el buen partido de Pedri, que fue de lo mejor del equipo, sobre todo en una primera mitad donde se movió con libertad y fue capaz de crear peligro: "Creo que ha estado bien. Le hemos dado un poco de descansa a Coutinho. Pedri está demostrando que tiene calidad para jugar en el Barcelona".

[Más información: El Barça se atasca en el Coliseum y desaprovecha el tropiezo del Real Madrid]