Conor McGregor vuelve en 2021: de su regreso a la UFC al combate del año con Manny Pacquiao

2020 ha entrado en su recta final. Un año atípico a la par que complicado en muchos sentidos, en el que el mundo del deporte ha tenido que parar, cambiar o incluso reinventarse. También las estrellas han visto trastocadas sus rutinas e incluso llegó el anuncio de adiós de Conor McGregor.

Uno más y es que no es la primera vez que el luchador irlandés ha comunicado su retirada, pero como en las anteriores, no ha sido para siempre. Las dudas sobre si era una retirada definitiva o una estrategia de marketing sobrevolaron el anuncio de 'The Notorius'. La incógnita, finalmente, ya ha sido despejada.

Igual que en anteriores ocasiones, McGregor volverá a pelear, aunque habrá que esperar hasta el año 2021 para volver a ver a Conor en acción. El deseo del irlandés era protagonizar un combate con Manny Pacquiao como el que llevó a cabo frente a Floyd Mayweather allá por 2017.

Combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor Reuters

El luchador de 32 años tiene desde hace años su punto de mira más allá de las artes marciales mixtas. Pero antes de enfrentarse a Pacquiao deberá cerrar los flecos de su regreso a la UFC. El propio McGregor ha revelado quién será su rival, aunque todo no es tan fácil como hacía ver el irlandés.

Conor anunció que volvería a subirse al octágono y que lo haría nada más comenzar 2021, el 23 de enero. El escenario elegido era el AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos) y su rival Dustin Poirier. Ambos protagonistas estaban de acuerdo en la pelea, pero Dana White no se ha quedado fuera del juego.

Sí, pero con condiciones

Fue el pasado jueves cuando a través de sus redes sociales, el irlandés hizo el anuncio: "Acepto. ¡Es oficial para el 23 de enero! Mi objetivo es ver que esta pelea tenga lugar en el estadio de los Cowboys. ¡Estilo apropiado! Jerry Jones es amigo mío y el estadio puede albergar a nuestro público. ¡Estaré listo para Texas y Texas estará listo para mis fans! Luego Manny".

Ver esta publicación en Instagram Another dusting for Dustin, incoming. #McGregorSportsandEntertainment Una publicación compartida de Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) el 15 Oct, 2020 a las 9:03 PDT

Sin embargo, Dana White ha paralizado las expectativas sobre la vuelta de Conor McGregor. "Nosotros tenemos una buena relación con Jones hace mucho tiempo y nosotros conversamos sobre el estadio por un tiempo", dijo el mandamás de la UFC en rueda de prensa.

"Nosotros no vamos a ir a cualquier estadio para meter un cuarto o la mitad de la capacidad. Entonces, cuando el público esté listo para volver, volveremos a tener aficionados en el lugar que sea elegido", afirmó Dana White después del pesaje de la UFC Fight Island 6.

Esto no quiere decir que no se vaya a producir la pelea entre McGregor y Poirier, sino que todavía quedan varios flecos por concretarse para que se lleve a cabo. Ambos contendientes han aceptado y acabarán volviéndose a ver las caras. "Él -Conor- dijo sí, Dustin dijo sí. Entonces, ahora hay que firmar los contratos", sentenció el presidente de la UFC.

Pacquiao, el plato fuerte

McGregor y Poirier ya se enfrentaron en el octágono en el pasado. Su primera pelea tuvo lugar en la UFC 178. Entonces 'The Notorius' noqueó al estadounidense en el primer round. En 2021 llegará la revancha, pero una vendetta que para el irlandés forma parte de su preparación de cara al combate contra Pacquiao.

El McGregor vs. Pacquiao ha ido de la mano con la polémica desde que fuese Conor el que dijese que habría pelea entre ambos. Tras decidir retomar su carrera y hablar del combate con 'Pac-Man', fue el propio campeón filipino el que confirmó que se produciría el enfrentamiento.

Manny Pacquiao EFE

"Estoy más que dispuesto a darles a los aficionados lo que quieren, una pelea emocionante con Conor McGregor bajo los términos y condiciones siendo el co-promotor. Gracias y que Dios les bendiga", afirmó Manny Pacquiao. El boxeador asume este reto antes de su objetivo de alcanzar la presidencia de Filipinas.

Todavía no hay fecha para el combate, mientras que el escenario podría ser un país de Oriente Medio, bien en Arabia Saudí o en Baréin. Ambos deben llegar a un acuerdo económico y es aquí donde el nombre de Dana White vuelve a salir a relucir, ya que el empresario cree que siempre se beneficia más a los boxeadores que a la estrella de la UFC, pese a que la mayor parte del público proviene de esta última.

Sea como fuere, Conor McGregor y Manny Pacquiao subirán a un ring en este próximo 2021. Pero antes 'The Notorius' tendrá que pelear en el octágono. El irlandés vuelve y es que aunque la polémica le persigue, nadie le puede negar que es uno de los personajes más mediáticos de las MMA. 2021 puede ser su año.

[Más información: "Pacquiao no debe destruir su legado por pelear con un vagabundo como McGregor"]