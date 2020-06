McGregor, ¿retirada o estrategia de marketing?: las dudas sobre el adiós de la leyenda de las MMA

No hay dos sin tres. Conor McGregor anunciaba por sorpresa su retirada de la UFC y lo hizo en un momento complicado para su deporte después de que otros pesos pesados de este, Jon Jones y Jorge Masvidal, hayan pedido a Dana White que les libere de los contratos que tienen en vigor ante la disconformidad en el reparto de los ingresos.

Esta es la tercer vez en los últimos cuatro años que 'The Notorius' dice adiós. Su primera despedida tuvo lugar en el mes de abril del año 2016, pero después decidió regresar y no fue hasta marzo del pasado 2019 cuando anunció su retirada por segunda vez.

Esta vez tardó aún menos en volver que la anterior ocasión, ya que a principios de este mismo año peleó con Donald Cerrone, al que consiguió tumbar en tan solo 40 segundos, reivindicándose así como el mejor luchador en la actualidad dentro de la UFC. Una patada con la pierna izquierda a la barbilla del estadounidense acabó con la pelea antes de que muchos espectadores tomaran su asiento en las gradas del T-Mobile Arena de Las Vegas.

El anuncio inesperado

Antes de combatir con Cerrone, ya se anunció que McGregor pelearía al menos tres veces en este 2020. Después llegó el cerrojo momentáneo de la temporada por la crisis del coronavirus, pero justo cuando todo comienza a volver a la normalidad, ha llegado el anuncio del adiós del irlandés.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

"Hola chicos, he decidido retirarme de la lucha. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué paseo ha sido! ¡Aquí hay una foto mía y de mi madre en Las Vegas celebrando uno de mis títulos mundiales!", escribió McGregor en sus redes sociales después de que finalizase el UFC 250.

El anuncio de 'The Notorius' no tardó en hacerse viral y lo sucedido en el UFC 250 quedó en un segundo plano, todos querían saber qué había ocurrido con el irlandés. "Creo que todo el mundo se siente confundido ahora mismo. La gente lleva encerrada en sus casas tres meses y medio, lleva mascarillas, hay protestas, disturbios... y la lista sigue y sigue", se limitó a decir Dana White ante los medios de comunicación.

Promesa... ¿incumplida?

La contundente victoria ante Cerrone abrió las puertas para volver a ver al mejor McGregor, el gran estandarte de la MMA en los últimos años. Se especulaba con sus posibles rivales: de volver a verse las caras con Khabib Nurmagomedov, el propio Jorge Masvidal o también Tony Ferguson.

McGregor tras haber ganado a Cerrone en UFC 246 REUTERS

Incluso se habló con una nueva experiencia contra un campeón del boxeo. Aquí se especuló con el enfrentamiento ante Pacquiao o una revancha ante Mayweather, quien ganó al irlandés en 2017 y que tras enterarse de su retirada no ha dudado en desafiarle. "Si no estoy equivocado, ¿no le dijiste a Mike Tyson que podrías ganarme si luchábamos una segunda vez? ¡Ahora te retiras! ¿No querías ganar al mejor? Bien, si decides volver, estaré esperando para castigarte otra vez", ha dicho Floyd.

McGregor, bajo sospecha

Después de su anuncio, 'The Notorius' explicó en ESPN el porqué de su decisión: "El juego simplemente no me emociona, y eso es todo. Todo esto esperando. No pasa nada. Estoy revisando las opciones del oponente, y no hay nada realmente allí en este momento. No hay nada que me entusiasme".

"Deberían haber mantenido la pelota rodando. Quiero decir, ¿por qué están empujando a Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje de regreso a septiembre? Ya sabes lo que sucederá en septiembre, algo más sucederá en septiembre y eso no sucederá. Establecí un plan y un método que era el movimiento correcto, los métodos correctos para seguir. Y siempre quieren negarse a eso y no hacer que suceda o simplemente arrastrarlo, continúo el irlandés.

Entrenamiento de Conor McGregor Instagram (@thenotoriusmma)

Una de las cosas que más ha molestado a Conor McGregor es que no se hubiese pactado todavía su pelea contra Justin Gaethje, luchando por el título interino, para después poder enfrentarse a Khabib Nurmagomedov. Pero el estadounidense se niega a combatir contra él: "Lo que sea que diga, quieren ir contra de él para mostrar algún tipo de poder. Debería haber hecho la pela, Justin y yo por el título interino, y haber mantenido la pelota en marcha".

Pese a sus declaraciones, la sombra de la sospecha continúa rondando la figura de McGregor. El irlandés ya volvió de su retiro en dos ocasiones y lo hizo a bombo y platillo, consiguiendo así una mayor notoriedad sus siguientes combates. Es por esto que se duda si la decisión de retirarse es la definitiva o si bien solo prepara su regreso en los próximos meses.

De hecho, durante el tiempo de parón, se le ha podido ver entrenándose a conciencia en sus redes sociales. Algo que se preveía que era la antesala para lograr su gran objetivo: convertirse en el número uno de todos los tiempos de la MMA. Esto solo engorda esos rumores de que su adiós no será para siempre y que cuando anuncie que vuelve será para ser protagonista de una de las conocidas como 'peleas del siglo'.

