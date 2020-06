Jagoba Arrasate: "Con el Sadar en obras, si hay público quizá tengamos que buscar otro estadio"

La Liga ya está en su cuenta atrás particular para el reinicio de la temporada. La 2019/2020 se va a terminar sobre el césped empezando desde este jueves con el Sevilla - Real Betis, una cita por todo lo alto, a pesar de que será sin público. Un derbi, ni cualquier partido, no es igual sin la afición y se ha abierto un gran debate tras las declaraciones de Pedro Sánchez y Javier Tebas.

En cualquier caso, los clubes preparan la temporada mentalizados con la idea de que no verán a nadie en las gradas. Osasuna es el equipo que más ha sufrido las consecuencias del regreso tras dos meses sin que los jugadores puedan trabajar como lo hacen habitualmente. Hasta diez jugadores rojillos han tenido en algún momento de esta vuelta a los entrenamientos problemas físicos, ocho en la última semana.

Desde este lunes, Jagoba Arrasate (Berriatua, Vizcaya, 1978) espera ir recuperando efectivos y poder trabajar con los máximos posibles de cara a la cita de este domingo 14 de junio a las 22:00 horas en el Reale Arena. Allí reiniciará una gran temporada ante la Real Sociedad, situado en la mitad de la tabla y muy cerca de conseguir el objetivo de la permanencia.

Jagoba Arrasate, durante un partido de esta temporada Reuters

El técnico vasco se pasa por EL ESPAÑOL para repasar cómo ha sido el confinamiento, cómo ve a 'Chimy' Ávila después de que le tenga haciendo algunos ejercicios con el grupo en estos días después de su grave lesión de rodilla y sobre esta posibilidad de que haya un tercio del aforo de los estadios ocupado por espectadores antes de que acabe la temporada.

En la semana que vuelve a echar a rodar el balón, ¿cómo está el equipo?

Ya sentimos el cosquilleo. Pero es hablar por hablar. Tú entrenas y ves ritmo y buenas sensaciones, pero la realidad no la sabes. Si en una pretemporada tenemos la incertidumbre de cómo vamos a arrancar, después de todo lo que ha pasado no sabes cuál es la realidad que nos espera.

¿Habéis echado en falta unos partidos amistosos en esta especie de pretemporada?

Sí. Durante estos partidos de pretemporada vas cogiendo sensaciones, acumulas minutos... son como indicadores antes de empezar La Liga. Nosotros no hemos podido hacer un once para once. Por mucho que trabajes individualmente o ahora en grupos, no es lo mismo. De nada sirve quejarnos, hay que adaptarse a la situación que tenemos, ser positivos y tirar hacia adelante.

Hasta ocho lesiones has tenido en tu equipo en estos días

Ha habido un poco de todo. Algunas han sido más articulares, otras más musculares... Entre unas cosas y otras estamos para hacer un diez para diez, pero no para un once contra once.

¿Temes que estos problemas físicos sean recurrentes teniendo partidos cada tan poco tiempo?

Pues no lo sabes, no hay un estudio que hable sobre eso. Nuestro equipo normalmente entrena a un ritmo muy alto que luego nos lleva a conseguir el objetivo. Puede ser que por inactividad, por entrenar en casa o por la intensidad de los últimos entrenamientos se hayan lesionado, pero nunca lo sabes a ciencia cierta. Para nosotros es importante tener efectivos y llegar en un tono óptimo. Nosotros necesitamos esa intensidad para competir en los partidos.

"¿Partidos de pretemporada? Los hemos echado de menos"

Aunque Osasuna ha sido uno de los equipos que más jugadores ha utilizado en La Liga con 29

Somos un equipo que suele tirar de todos los jugadores, ya lo hicimos el año pasado. Somos de cambiar gente y dar oportunidades porque entendemos que están preparados. Eso se va a elevar durante estos partidos. Jugar cada tres días con la exigencia que ponemos sobre el campo, hace que necesitemos de todos. Tendrán que estar enchufados.

Ahora podrás seguir utilizando a esos 29 con regularidad porque podrás hacer cinco cambios

Es un recurso que tenemos que explotar. Hemos hecho esta pretemporada, pero no hemos tenido esos partidos en los que les pones 45 minutos, luego 60 y luego 90. En algunas posiciones no hay gente todavía para estar los 90 minutos en el primer partido. Es una opción que tendremos que aprovechar.

¿Te sorprendió que Quique Setién dijera que no les beneficiaba a los equipos grandes?

Entiendo a qué se refiere. Ellos piensan en desgastar al rival y, cuando el rival esté más cansado, hacer la diferencia. Setién entiende que los equipos pequeños se pueden rearmar. Nosotros tenemos otra visión. Los equipos grandes con mejor plantilla, cada cambio que hacen es mejor que el tuyo. Tienes los mismos cambios, pero los suyos van a ser mejores. Con los cambios ellos mejoran, nosotros mantenemos el nivel.

Jagoba Arrasate renovó esta temporada y será el entrenador de Osasuna durante su centenario EFE

Al final han sido dos meses de confinamiento largos, ¿cómo trabajabas con la plantilla a distancia?

Sobre todo el médico y el preparador físico son los que más encima han estado de los jugadores. También de los familiares que han podido tener algún problema. Yo he estado más pendiente de la metodología de trabajo al volver y de analizar los partidos. Ha sido diferente, pero cuando tienes una plantilla profesional y honrada, todo es más fácil.

¿Cómo pasó el confinamiento Jagoba Arrasate?

Pues he estado analizando nuestros partidos y los de los equipos que nos quedan por jugar. También he desconectado, he estado con mi familia, he leído... Al final, recuperar energías para estas cinco semanas que tan intensas van a ser.

Una de las buenas noticias que tuviste durante el confinamiento es que viste cómo progresaba tu jugador estrella, Chimy Ávila

Está sorprendiendo a todos. Siempre ha sido muy competitivo y muy profesional. Estamos contentos por cómo va su recuperación, pero es una lesión importante. Nos alegra que esté así, pero hay que ir poco a poco porque es una lesión muy difícil.

¿Cómo recuerdas el momento en el que viste que se lesionaba gravemente?

Me acuerdo de la acción, nos dimos cuenta en seguida de la gravedad. Solo piensas en que lo está pasando mal, esperar a las pruebas del día siguiente... Intenté no pensar en lo que nos venía encima, prefiero estar con el jugador. Cuando pasan unos días te das cuenta de lo que pierdes y cómo tienes que rearmarte para seguir siendo competitivo y conseguir el objetivo de la permanencia.

"¿Los cinco cambios? Setién puede mejorar su equipo, yo solo puedo mantener el nivel"

Parece imposible que esté para el reinicio de La Liga, ¿le ves para el final?

Los plazos que estimamos es que esté bien para la pretemporada y empezar La Liga 2020/2021. Está haciendo cosas con el grupo, pero no sabemos si podrá estar. Nosotros pensamos más en que no va a estar y que no vamos a necesitar de él en estos once partidos. Si vemos que va mejor de lo esperado y que necesitamos su ayuda, lo veremos. Vamos a dejar que cumpla los plazos.

¿Qué pesa más, las ganas del jugador o la frialdad del cuerpo técnico?

Un poco todo. Él es consciente de que va bien, pero que le falta todavía. Te das cuenta cuando entra con el grupo y hace trabajos exigentes, él mismo ve que aún está lejos de sus compañeros. Ahí hay que mantener la frialdad, hacer caso a los médicos y veremos lo que sea mejor. Tenemos que pensar en el reinicio sin el Chimy.

Vuestra temporada está dentro de las expectativas que teníais antes de comenzar el regreso de Osasuna a Primera División

Sí. La idea era ser competitivos y conseguir la permanencia. El club afronta el centenario y la remodelación del campo la próxima temporada y es importante que eso sea en Primera División. Tenemos 34 puntos y estamos a mitad de tabla, pero también sabemos cómo se las gasta la gente en esta categoría. Hay ejemplos de otras temporadas que pensaban que estaban salvados y que luego les costó. Tenemos que pensar que aún tenemos que rematar la faena.

Tenéis cinco partidos en casa, uno menos que fuera, y en Alemania estamos viendo que el factor campo ha desaparecido...

Alemania está siendo un espejo en muchas cosas, ha sido un cambio drástico. Yo creo que aquí va a perder algo de fuerza el factor campo, pero que no va a ser tan drástico por el que las victorias visitantes doblen a las locales.

Jagoba Arrasate ha llevado a Osasuna a sumar 34 puntos a estas alturas de la temporada EFE

¿Cómo imaginas jugar en El Sadar, que además también estáis de obras?

No hemos entrenado allí todavía, pero por fotos parece un coliseo romano. Va a quedar muy bonito, pero todavía está muy diferente. Hay muchas cosas que van a afectar el tema mental y una de esas va a ser el cómo nos motivamos y afrontamos un partido en estas condiciones. Va a ser muy importante para sacar el máximo rendimiento de cada uno

Aunque en estos días solo se habla de la posibilidad de jugar con público

Con tranquilidad relativa. Pensamos que va a ser igual para todos, que hasta que todo el mundo no esté en fase 3 no se va a plantear. Si a partir de ahí podemos jugar con un 30 por ciento de público, será buena señal de que estamos derrotando a la pandemia. Entiendo que antes no es viable, no tiene sentido que gente que esté en fase 3 pueda y los de la fase 2, no. Será una buena noticia si después se puede hacer.

¿No tendréis ningún problema con las obras del estadio?

Habrá que ver cuándo son esas fechas para ver si nos tenemos que desplazar. Hay equipos que van a jugar en otros campos también. Si llega todo eso, habrá que replantearse si se puede meter gente en el Sadar o si nos tenemos que mover.

¿Cambiaría la planificación la circunstancia de que se pueda jugar con público?

Sería una buena noticia, porque cuanta más gente pueda haber en el campo, más nos beneficia. Nosotros notamos mucho el aliento de la grada y hasta con un 30 por ciento lo notaríamos. Lo que nos ha enseñado esta pandemia es que hay que vivir el día a día porque las cosas cambian cada tres días. Ahora mismo pensar en eso no nos lleva a ningún lado.

"¿Chimy Ávila para el final de La Liga? Si vemos que va mejor de lo esperado y que necesitamos su ayuda, lo veremos"

¿Cuántos puntos os harán falta para la permanencia?

Sí, los entrenadores hacemos cuentas, es normal. Tenemos 34 y puede parecer que estamos cerca del objetivo. Todos pensamos que hay que poner el cuatro por delante y llegar a 40 por lo menos. A ver si somos capaces de empezar sumando, es importantísimo. En el centenario del club tenemos que estar en Primera División.

En noviembre renovabas hasta 2022, conseguir el objetivo solo hace que reforzarte al frente del proyecto

En nuestra profesión la tranquilidad no existe aunque tengas un contrato. Lo que refleja es que vamos de la mano y que estamos contentas las dos partes. La tranquilidad no es buena, necesitamos esa exigencia a veces, que la corbata apriete, porque así llegan los mejores resultados. Queremos reafirmarnos con la permanencia y estabilizar al club en Primera.

¿Qué ha cambiado del Jagoba de la Real Sociedad a este de Osasuna?

A nivel personal creo que poco, a nivel profesional mucho. Ya son muchas experiencias en el fútbol. Dos temporadas en la Real, tres en Soria, dos aquí... son siete años en los que uno va evolucionando y acercándose más a lo que quiere. Soy un entrenador diferente, pero una persona parecida.

Perteneces a esa generación de los Bordalás, Garitanos, Calleja, Rubi, Sergio... que han subido el nivel de La Liga. Todos nacionales.

Tampoco me paro a pensar en estas cosas, pero sí es verdad que somos bastantes. Es muy difícil entrenar en Primera División. Todos los que mencionas lo están haciendo bien en los últimos años. Esos entrenadores y otros que no han sido futbolistas nos han abierto las puertas a los demás. Se cree más en el entrenador nacional y en el que no ha sido futbolista. Eso nos ha ayudado a todos.

[Más información - Lío con el calendario de La Liga: las quejas de los equipos por los horarios y los descansos]