Conor McGregor toca fondo tras la acusación de agresión sexual: "Estoy devastado"

El irlandés Conor McGregor, luchador estelar de las Artes Marciales Mixtas, fue detenido en Córcega la pasada semana acusado de tentativa de agresión y exhibición sexual, según se informó este último sábado desde la prensa francesa. La supuesta víctima dijo que McGregor la agredió y mostró sus partes íntimas cuando se encontraba en un bar en estado de embriaguez mientras pasaba unos días de vacaciones en Balagne, cerca del puerto de Calvi, en el departamento de Alta Córcega.

"Tras la recepción de una denuncia interpuesta el 10 de septiembre en la que se denunciaban hechos susceptibles de ser calificados como un intento de agresión sexual y exhibicionismo, el señor Conor Anthony Mac Gregor ha sido interrogado por la policía en régimen de detención", indicó la Fiscalía de Bastia en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar de la noche del 6 al 7 de septiembre. Emmanuelle Ramon, abogada del luchador irlandés, negó cualquier delito, pero el caso sigue abierto y la estrella de la UFC podría ser llamado a declarar.

McGregor rompe su silencio

El propio McGregor se había mantenido en silencio acerca de los hechos hasta el momento. Sin embargo, ha reaparecido en redes sociales donde ha contestado a un usuario de Twitter que comentaba que en la BBC habían dicho que McGregor era "inglés" en lugar de irlandés y se burló de ello.

"La BBC está en lo cierto, Conor McGregor es inglés", escribió este usuario. 'The Notorious' estalló: "[Trabajas en] la prevención del suicidio y sin embargo me ridiculizas de esta manera en internet en este momento horrible de mi vida. Estoy tratando de mantenerme fuerte por mis hijos y la gente que depende de mí y que me ama y me apoya. Gracias por los insultos, hipócrita".

En otro tuit añadió lo siguiente: "No puedo seguir como este hombre. Estoy devastado". Un mensaje que demuestra que el excampeón de UFC, ahora retirado por tercera vez, se encuentra seguramente en el peor momento de su carrera deportiva tras estas graves acusaciones.

[Más información: Conor McGregor, detenido en Córcega por una presunta agresión sexual]