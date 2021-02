Bordalás ataca a Lopetegui tras su encontronazo: "Le he leído en los labios algo muy grave"

El partido entre Sevilla y Getafe, que terminó con victoria para los andaluces por 3-0, tuvo un momento de altísima tensión entre los banquillos ambos equipos. La disputa se originó tras la dura entrada de Djené, central del equipo azulón, sobre Ocampos, estrella del conjunto de Julen Lopetegui.

El defensa del Getafe llegó a tarde a la disputa de un balón y pisó con una violencia tremenda el tobillo de Lucas Ocampos. Inmediatamente, el futbolista del equipo de Lopetegui se echaba las manos a la cara entre enormes muestras de dolor y de desesperación, obligando a las asistencias médicas del conjunto hispalense a saltar ipso facto al césped. En lugar de Ocampos saldría al terreno de juego el 'Papu' Gómez.

Tras la jugada, el VAR intervino para corregir la decisión del árbitro, que terminó expulsando al jugador del equipo madrileño. Ocampos tuvo que ser retirado en camilla y llevado directamente al hospital para que el estado de su tobillo fuera examinado. Se espera una lesión muy grave del jugador al que se le harán pruebas durante esta noche para intentar tener un diagnóstico lo más rápido posible.

A su paso por la banda en camilla, se formó el lío entre Bordalás y Lopetegui que terminó con ambos expulsados. El entrenador del Getafe se acercó para ver al jugador del Sevilla e intentar, según ha contado él mismo, transmitirle su pesar y su esperanza de que todo fuera más aparatoso que grave. Sin embargo, Lopetegui, muy nervioso y excitado por ver a su mejor jugador caído en la batalla, no se lo tomó demasiado bien y fue hasta el banquillo visitante para recriminarle el exceso de violencia de su jugador.

Bordalás se defiende

Tras el choque, el técnico del Getafe cargó así contra el exseleccionador nacional al sentirse atacado: "En primer lugar, siento mucho la lesión de Ocampos. Ojalá no sea nada importante. Los profesionales lo que menos deseamos es que haya lesiones. La entrada ha sido totalmente fortuita. Incomprensiblemente cuando he ido a interesarme por el chico, el entrenador del Sevilla me ha increpado, como culpándome a mí. Me he sentido agredido. Y me parece una falta de respeto. Le he leído en los labios algo muy grave".

Enfrentamiento entre los banquillos del Sevilla y el Getafe EFE

La lesión de Ocampos, que parecía de una gravedad muy importante desde el principio, fue la antesala de un bochornoso espectáculo por parte de los cuerpos técnicos de ambos equipos. El colegiado tomó una decisión salomónica, expulsar a los dos entrenadores, algo que molestó profundamente a Bordalás, que se sentía perjudicado por la expulsión e insultado por su homólogo sevillista.

"De alguna manera me han expulsado por culpa del entrenador rival. Estoy muy triste porque siempre intento ayudar a mis compañeros, aunque peleamos cada uno por nuestro objetivo. Tengo una sensación mala. Me siento maltratado injustamente y expulsado injustamente".

Además, el técnico del Getafe quiso dar la cara por su jugador, Djené, autor de la terrible falta sobre Ocampos y que estaba enormemente dolido por lo sucedido con un compañero de profesión: "Djené estaba abatido. Dolido. Es un chico muy noble y estaba preocupado por Ocampos".

Lopetegui pide perdón

Por su parte, el técnico del Sevilla, también visiblemente afectado, intentó pasar de puntillas por el tema para no hacer la bola de nieve más grande. Eso sí, pidió disculpas, pero por haber sentido que estaba manchando con su imagen el buen nombre de su equipo: "No quiero decir nada porque ha sido fruto de un calentón por ver a mi jugador así. Pido disculpas porque seguramente debía haberme expresado de otra forma. El entrenador del Sevilla tiene que comportarse de otra forma".

Lopetegui también confirmó los malos presentimientos con la posible lesión de Lucas Ocampos: "Estamos muy preocupados, parece una lesión muy importante. Él ha dicho que tenía algo grave y los médicos han dicho que parecía así. Tienen que hacerle más pruebas. Nadie quiere ver a un jugador así, y menos a uno tan importante".

Falta de Djené sobre Ocampos, en el Sevilla - Getafe de la jornada 22 de La Liga EFE

Después, Julen Lopetegui dejó un recado a su rival, asegurando que el Sevilla había ganado pensando siempre en jugar al fútbol, sin querer matizar si el Getafe no había hecho lo mismo: "A nivel futbolístico hemos tenido muchas ocasiones, hemos sido mejor que ellos. En la primera parte hemos sido superiores y con uno más eso se ha acentuado, pero habíamos sido superiores todo el partido. Nosotros hemos pensado siempre en jugar al fútbol, pero yo solo hablo de mi equipo".

Por último, Lopetegui se marchó contento con los tres puntos y con el primer gol del 'Papu': "Estoy contento por el 'Papu', los goles son confianza para los jugadores, encima ha sido el 2-0 que nos daba tranquilidad. Aunque no hubiéramos ganado te vas contento por la actitud, siempre hemos querido jugar al fútbol. La clave de las victorias es de los jugadores, hay factores como la actitud, el esfuerzo, el sacrificio o el acierto, pero hay días que tienes todo eso y no ganas. Cada victoria es una batalla en esta liga".

[Más información: Varane calma las aguas: doblete, victoria y remontada del Real Madrid ante el Huesca]