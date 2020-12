Khabib, McGregor, un título de campeón del mundo de la UFC y... ¿Muhammad Ali?

Cada vez que Khabib se pronuncia, el mundo de las artes marciales mixtas tiembla. Nuevamente en Rusia, el luchador ha hablado sobre su posible vuelta a la UFC. Fue después de la UFC 254 cuando el del Sil'di anunció que se retiraba. Todo ello vino precedido de su última victoria, que dejó su marca en 29-0, y del fallecimiento de su padre por el coronavirus.

Khabib aseguró entonces que no podía seguir peleando sin su padre al lado y que ahora era el momento para estar junto a su madre. El padre del luchador era también su principal apoyo, su preparador, su mentor... y la Covid-19 se le acabó llevando antes de tiempo. Un golpe del que el campeón de la UFC no se ha repuesto.

Sin embargo, desde el anuncio de su adiós se ha venido hablando sobre la posibilidad de volver a verle en acción dentro del octágono. Para ello, Dana White se ha empleado a fondo. Ambos mantienen contacto directo y continuo, y es que el dueño de la UFC no quiere que su gran campeón se vaya, ya que es uno de los luchadores que más atracción despierta entre los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA).

El gato y el ratón

Khabib Nurmagomédov parece estar jugando al juego del gato y el ratón desde hace tiempo. Del "no hay forma de que vuelva sin mi padre" al "si decides terminar, pues termina. Pero, lo más probable, es que Dana me ofrezca dinero. Si, digamos, son 100 millones de dólares, será un problema tomar una decisión. Veremos lo que plantea". Así dejó abierta la puerta a ese regreso para conseguir el soñado 30-0.

Khabib Nurmagomédov, después de una rueda de prensa. Foto: Instagram (@khabib_nurmagomedov)

Mientras que Dana White ha ido dando esperanzas durante este tiempo: "Khabib y yo lo hemos estado hablando. Como sabéis, él estaba muy emocionado esa noche cuando ganó la pelea. Tengo la sensación de que podría ir a por el 30-0. Pienso que no se va a retirar. Su padre quería verle lograr el 30-0 y pienso que querrá honrar el deseo de su padre".

Sin embargo, el 'sí' definitivo del ruso para escenificar su regreso a la UFC no llega. El tiempo pasa y sus últimas declaraciones van en la línea de que esa vuelta tan esperada está más lejos que cerca. De hecho, Khabib ha asegurado que su cinturón del peso ligero debería ponerse en liza en el combate que este mes de enero protagonizan McGregor y Poirier.

El título, ¿en juego?

Tanto Conor McGregor como Dustin Poirier han venido diciendo que querían luchar por el título de campeón de su categoría, pero Dana White se ha resistido hasta el momento porque quiere que sea Khabib el que vuelva a luchar y poner en juego el cinturón. Y ha sido el ruso el encargado de asegurar que en el combate entre los dos primeros estará el título del ligero en juego.

"Mi cinturón se lo llevará el ganador del combate entre Dustin Poirier y Conor McGregor. Dana White y yo estamos en contacto y no hemos hablado de eso. Es porque quieren que continúe. Esto está claro: he estado en la empresa nueve años, no he perdido y tengo una historia con muchos fans. No los culpo y su deseo es comprensible. Ellos intentan persuadirme, pero no me esconderé y esto no era de extrañar", dijo Nurmagomédov durante una entrevista para Match TV.

Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor, separados por Dana White en el pesaje previo al UFC 229 Stephen R. Sylvanie USA TODAY Sports

El ruso ha señalado que solo volvería a luchar si fuese para enfrentarse con Muhammad Ali, su ídolo: "Solo aceptaría una pelea contra Muhammad Ali, pero él ya no está con nosotros". Unas palabras que parecen frustrar los planes de Dana White y de la UFC. Y es que se veía a George St.Pierre como el posible rival en el octágono para Khabib, con el objetivo de lograr cerrar su carrera con la marca redonda de 30-0.

Precisamente, ha sido con Muhammad Ali con quien el entrenador de Conor McGregor ha comparado a 'The Notorius'. "Su habilidad en su juego de box, su rodar y tejer y su tenacidad para leer tiros, es el Muhammad Ali de la UFC", ha dicho Phil Sutcliffe. Pero no, volver a ver al irlandés luchando contra Khabib es un sueño imposible ni con comparaciones y cebos como este.

