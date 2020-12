Poirier abre el debate: quiere pelear contra McGregor por el cinturón de la UFC de Khabib

Cada vez queda menos para volver a ver a Conor McGregor en el octágono. Una vez más, el irlandés decidió retirarse para meses más tarde anunciar su regreso. En esta ocasión, 'The Notorius' se enfrentará a Dustin Poirier. Será el 23 de enero de 2021, en una pelea que no será la primera entre ambos luchadores.

Fue en el año 2014 cuando McGregor y Poirier se vieron las caras. Entonces la victoria cayó del lado de Conor y ahora se produce la revancha con el mundo de las artes marciales mixtas pendientes del combate. Aunque no será una pelea por el título, ya que este sigue siendo propiedad de Khabib.

A la espera de saber si Khabib Nurmagomédov volverá a subirse al octágono para pelear y poder dejar su récord en 30-0, Conor McGregor y Dustin Poirier no podrán luchar por el cinturón. Su combate, que tendrá lugar en Fight Island (Abu Dabi), no será más que un 'Fight of the Night', la pelea estrella de la velada.

Debate abierto

Es por esta ausencia de lucha por el cinturón por la que 'The Diamond' ha querido abrir un debate. "Creo que Khabib es un hombre de palabra. Si dice que está retirado, lo más probable es que lo esté. El número dos es Gaethje, y yo logré la victoria contra él. Creo que Conor y yo podríamos estar peleando por el cinturón", ha comentado en BT Sport.

"Soy un excampeón interino que busca recuperar algo dorado rodeando mi cintura; Conor es un excampeón mundial indiscutible en la división de peso ligero. Nuestras dos últimas derrotas fueron contra el actual campeón mundial 'retirado', así que no sé", ha añadido Dustin Poirier.

Khabib, durante un combate de la UFC Reuters

Es así, tanto Poirier como McGregor fueron vencidos por Khabib, de hecho, el propio luchador ruso ha asegurado que aunque volviese a la UFC, no le interesa enfrentarse a ninguno de los dos porque ya los ha ganado. 'The Eagle' posee la corona del peso ligero, pero fue después de ratificar su condición cuando entre lágrimas dijo que lo dejaba porque no podía seguir peleando sin su padre.

Será en la semana del combate entre Dustin Poirier y Conor McGregor cuando Khabib Nurmagomédov se sentará a negociar con Dana White en Yas Island. El presidente de la UFC quiere ver de vuelta al ruso al menos una última vez, pero, por el momento, el propio luchador no ha dicho que vaya a regresar seguro. Es por eso por lo que 'The Diamond' quiere que se vuelva a poner en juego el cinturón de la categoría.

