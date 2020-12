El 'factor McGregor' para la UFC: 50 millones y un youtuber, Pacquiao y el miedo de Dana White

La sombra de una crisis en la UFC planea desde hace varias semanas. Los conocidos como despidos masivos han puesto en jaque a la competición reina de las artes marciales mixtas (MMA). Pero Dana White ha salido al paso de los rumores para confirmar que esta medida -60 luchadores se quedarán fuera- es una estrategia histórica.

"Nosotros tomamos estas medidas cada fin de semana desde hace veinte años. Nosotros no lo hicimos en los últimos meses, no tiene nada que ver con el salario de los luchadores o algo de ese tipo. Solo no lo hicimos en los últimos meses durante la pandemia", ha explicado Dana White para alejar los fantasmas sobre una presunta crisis financiera de la UFC.

"Si yo estuviera intentando economizar dinero, se habrían liberado empleados como en cualquier otra compañía de América. Y es así como se economiza dinero en medio de algo así. He honrado el contrato de cada uno de los luchadores y nosotros no despedimos a ningún funcionario durante la pandemia", concluyó el mandamás.

Dana White, presidente de la UFC. Reuters

Dana White ha intentado acallar así a los rumores, pero el presidente de la UFC tiene otro frente abierto que le está dando algún que otro dolor de cabeza. Desde que se conociese que Conor McGregor se volverá a subir al octágono, la figura del irlandés ha ido ligada a otros proyectos que en nada tienen que ver con las artes marciales mixtas, sino con el boxeo.

Esperado regreso

Mientras muchos luchadores ven su puesto de trabajo en peligro, Conor McGregor volverá en 2021 para pelear contra Dustin Poirier. La pelea entre ambos en el octágono está atrayendo muchas miradas y se ha lanzado con un espectacular vídeo promocional, pero Dana White no está muy contento con el rumbo que ha tomado la carrera de 'The Notorius'.

Poirier vs McGregor - Parte II: Preparados para la guerra

El primer compromiso del irlandés será ese duelo de la UFC contra Poirier. "Preparados para la guerra", ha sido el eslogan del gigante de las artes marciales mixtas para promocionar la pelea. Pero son los otros proyectos que tiene sobre la mesa McGregor los que inquietan a White.

Otros desafíos

Jake Paul ha retado al irlandés y ha ofrecido 50 millones de dólares para que se lleve a cabo el combate. El rumor se va convirtiendo en realidad y Dana White ha mandado un aviso a su luchador: "Hay cero posibilidades. Es uno de los grandes luchadores ahora mismo y no debería pelear ante niños que tienen malditos vídeos de YouTube".

El youtuber ha mandado un mensaje, a través de las redes sociales, a 'The Notorius': "Buenos días Conor McGregor. Sé que es posible que estés golpeando a viejos en un bar en estos momentos. Conor, tú podrías hacerlo mejor, pero feliz lunes. Mi equipo te ha enviado esta mañana una oferta de 50 millones de dólares".

Conr McGregor celebra una victoria en la jaula de la UFC Reuters

"50 millones en efectivo, la mayor oferta que te hayan hecho nunca, pero estás asustado de luchar conmigo Conor, me estás esquivando porque no quieres perder contra un jodido youtuber", ha desafiado Jake Paul a Conor McGregor. La astronómica cifra a buen seguro que es irrechazable para el irlandés.

Jake Paul es muy conocido en la Red, pero desde que ganó por KO a Nate Robinson, exjugador de la NBA, en la velada que protagonizaron Mike Tyson y Roy Jones Jr., ha ido ganando importancia también en los deportes de contacto. El youtuber no es el único, sino que pelear ante Manny Pacquiao también es otra de las grandes opciones de Conor McGregor en 2021.

'The Notorius' ya se enfrentó a Floyd Mayweather. No en el octágono, sino dentro del cuadrilátero. Fue 'Money' el que se llevó la victoria, pero el irlandés quiere volver a intentarlo, esta vez ante 'PacMan'. Sin embargo, enfrente tendrá la oposición de un Dana White al que todas estas peleas alejadas de la UFC le parecen todo un despropósito. Ahora queda por saber si podrá controlar al mediático luchador.

[Más información: Khabib deja sin premio a Conor McGregor en su regreso a la UFC]