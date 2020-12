Khabib pone cifra a su vuelta a la UFC y descarta pelear con McGregor

Sabor agridulce entre los aficionados de la UFC después de conocerse las últimas declaraciones de Khabib Nurmagomédov. El luchador ruso se retiró tras derrotar el pasado 24 de octubre a Justin Gaethje. Entonces anunció que esa había sido su última pelea, dejando su récord en 29-0.

"No hay forma de que vuelva sin mi padre", explicó Khabib después de su última victoria. El padre y entrenador del ruso falleció a causa del coronavirus en el mes de julio. Desde entonces, su obsesión se convirtió en acabar su carrera para pasar más tiempo con su madre.

Sin embargo, desde que anunció su retiro, los rumores sobre una posible vuelta al octágono no han hecho más que aumentar. Este miércoles, 'The Eagle' ha vuelto a hablar públicamente y lo ha hecho para hacerlo alto y claro sobre esa próxima reunión con Dana White, que él mismo anunció en sus redes sociales.

Khabib Nurmagomedov, durante la pelea frente a Justin Gaethje en UFC 254 REUTERS

"Khabib y yo lo hemos estado hablando. Como sabéis, él estaba muy emocionado esa noche cuando ganó la pelea. Tengo la sensación de que podría ir a por el 30-0. Pienso que no se va a retirar. Su padre quería verle lograr el 30-0 y pienso que querrá honrar el deseo de su padre", dijo Dana White en CBS Sports en octubre.

100 'kilos'

El ruso habla de su vuelta y del precio para ello: 100 millones de dólares. "Si decides terminar, pues termina. Pero, lo más probable, es que Dana me ofrezca dinero. Si, digamos, son 100 millones de dólares, será un problema tomar una decisión. Veremos lo que plantea", ha asegurado desde un hotel de Moscú. "Creo que es algo -su retorno- que me perseguirá hasta el final de mi vida", ha añadido.

No con McGregor

Lo que también ha querido dejar claro desde su país es que su rival no será Conor McGregor. Los amantes de las artes marciales mixtas (MMA) esperaban que tarde o temprano el ruso y el irlandés se volviesen a ver las caras en el octágono, pero Khabib Nurmagomédov lo ha descartado.

"Ya los asfixié a los dos. No me interesa. Los batí a ambos con facilidad", ha dicho refiriéndose tanto a 'The Notorius' como a Dustin Poirier. De hecho, se especula con que el rival elegido si al fin vuelve para conseguir ese soñado récord de 30-0 será Georges St-Pierre.

Khabib, durante un combate de la UFC Reuters

Por el momento, Khabib ha señalado que le "gustaría descansar" porque acaba de retirarse. Ahora se encuentra centrado en que la MMA sea incluida en los Juegos Olímpicos, para ello tiene previsto en su agenda una reunión con Thoamas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), que busca su reelección.

El ruso espera que si no es en los Juegos de París, sea en Los Ángeles cuando las artes marciales mixtas puedan llegar a ser olímpicas. Aunque es consciente de que la 'crueldad' de la disciplina que le ha convertido en leyenda es una contra con la que luchar para alcanzar este objetivo que pondría un antes y un después para la MMA.

