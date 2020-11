Khabib deja sin premio a Conor McGregor en su regreso a la UFC

Muchos rumores, negociaciones en curso y al fin la confirmación de cuándo se celebrará el combate entre Conor McGregor y Dustin Poirier, el cual servirá para que se escenifique el regreso del luchador irlandés a la UFC, tras anunciar, hace tan solo unos meses, su retirada -por tercera vez-.

Ya está firmado el acuerdo. McGregor y Poirier se verán las caras el próximo 23 de enero, en el evento estela de la UFC 257. El anuncio oficial se ha retrasado porque 'The Notorius' ha intentado que la pelea en el octágono se celebrase en diciembre, antes de acabar 2020, pero Dana White no ha dado su brazo a torcer y será en 2021 cuando se produzca la vuelta de Conor.

Lo que todavía no se ha confirmado es dónde tendrá lugar la velada. Se espera que sea en Fight Island, en Abu Dhabi. Algo que ya dejó caer el propio Dana White, presidente de la UFC, quien, además, ha señalado que espera que pueda haber incluso público en las gradas.

Dana White y Conor McGregor, en rueda de prensa Reuters

"Sería bueno tener aficionados. El negocio es que sea en Fight Island, nosotros podemos tener fanáticos llegando allí de todas las partes del mundo. Es un lugar fácil de llegar, un destino divertido para ir y nosotros podemos llegar con todo", dijo el presidente en declaraciones para Barstool Sports.

"Estoy listo para algunas peleas con seguidores. Estoy listo para ir a un evento, hacer algunas fiestas. Listo para todo eso. Quiero mezclarme con los aficionados de nuevo, quiero que ellos estén de vuelta. Descubriremos cómo hacer eso con seguridad y llevarlo a la práctica en Abu Dhabi", añadió.

Vuelve Conor

Fue el pasado 18 de enero cuando Conor McGregor peleó por última vez, en aquella ocasión se llevó la victoria ante Donald Cerrone por nocaut técnico. Solo 40 segundo tardó el irlandés en dejar KO a su rival en el UFC 246. De ese 18 de enero de 2020 al 23 de enero de 2021. Más de un año sin subirse al octágono.

Eso no quiere decir que el irlandés no está en forma, ya que pese a haber anunciado su retirada para después desdecirse y hacer lo propio con su regreso, 'The Notorius' ha seguido entrenando y se mantiene en un muy bueno para enfrentarse a un Poirier al que ya venció el 27 de septiembre de 2014.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Mac Life (@themaclifeofficial)

La firma del contrato para que McGregor y Poirier se volviesen a enfrentar fue revelada por el portal del irlandés The Maclife. Será el siguiente combate para el estadounidense desde que en junio venciese a Dan Hooker para colocar su récord en 18-5-1.

La sombra de Khabib

El irlandés se llevó el triunfo en el primer asalto ante Dustin Poirier por KO. Ahora ambos vuelven a encontrarse en el octágono, aunque no será para luchar por el cinturón vacante del peso ligero. ¿Por qué? Dana White ha puesto nombre y apellido al motivo: Khabib Nurmagomedov.

"No, no será por el título. Khabib va a pelear de nuevo. Creo que va a pelear", ha asegurado el presidente de la UFC. "Les dije a los chicos que creo que va a ir a por el 30-0. No se ha comprometido, pero siento que lo hará. Déjenlo tomarse un tiempo y pasar con su familia", añadió White.

Khabib, durante un combate de la UFC Reuters

El cinturón del peso ligero está vacante, pero no si, finalmente, Khabib regresa a la UFC después de anunciar tras su última victoria que no volvería a pelear porque no puede hacerlo sin su padre -fallecido a causa del coronavirus y quien estaba en cada una de sus peleas-.

Sin embargo, el ruso puede volver y eso es lo que espera Dana White. Con la incertidumbre sobre la UFC, Khabib podría defender su cinturón, al menos una última vez para conseguir ese 30-0 con el que soñaban él y su padre, y es por esto por lo que McGregor no podrá pelear por el título de las 155 libras. Al menos, por ahora.

[Más información - El enfado de McGregor: la USADA va a su yate y le hace un control antidoping estando retirado]