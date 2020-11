Khabib juega al despiste con su vuelta a la UFC: el 30-0, un rival digno y un cinturón en juego

¿Vuelve o no Khabib Nurmagomédov? La incógnita continúa en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA), con el luchador jugando al despiste con sus declaraciones y con sus mensajes en las redes sociales. A eso se unen las palabras de Dana White, presidente de la UFC, o de su representante, que van en el camino de volver a ver al ruso subiéndose al octágono.

Desde que Khabib dijo que abandonaba la UFC han sido muchos los rumores sobre si volvería o no a pelear en el octágono. Las especulaciones aumentaron cuando Dana White dejó caer que iba a volver para conseguir ese 30-0 con el que soñaban el ruso y su padre.

Precisamente, el motivo de su temprana retirada fue el fallecimiento de su padre y entrenador, al que estaba muy unido. "Le prometí a mi madre que esta iba a ser mi última pelea. La semana que viene podrán decir que he ganado 29 combates, que soy el mejor de la historia en mi peso, el número uno del mundo en la libra por libra porque lo merezco", explicó el de Sil'di tras ganar a Justin Gaethje.

Khabib rompe a llorar tras ganar a Gaethje UFC

Desde ese momento, se ha esperado el anuncio de su vuelta. La marca de 30-0 era el gran objetivo y por ello se vio que la opción de su regreso podría tomar forma para ser un particular homenaje a su fallecido padre a causa de la pandemia del coronavirus. Hace tan solo unos días, el propio Khabib hizo caer las apuestas sobre su esperado retorno.

"No tengo planes de volver a pelear. Siempre habrá rumores sobre mi regreso porque Dana White u otros promotores que podrían reemplazarlo en el futuro siempre querrán que luche", ha reconocido el luchador ruso esta misma semana. Dice que no hay rival ni dinero suficiente para motivarle, pero un mensaje suyo en las redes sociales ha invitado a pensar en su regreso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

"Nos vemos pronto, Dana White", escribió Khabib en su cuenta de Instagram junto a una foto con el presidente de la UFC. Las palabras del ruso parecieron olvidarse de inmediato y este mensaje hizo que las esperanzas por ver a Nurmagomédov de vuelta en el octágono aumentasen.

De White a Ali

¿Quién no quiere volver a ver a Khabib en acción? Hasta los seguidores de rivales como Conor McGregor están deseando poder ver al ruso y verle ante 'The Notorius'. Todavía no se sabe ni siquiera si regresará y quién sería su hipotético rival, pero Dana White insiste en que irá a por el 30-0.

"Le estoy dando a Khabib algo de tiempo para pensar en esto, él y yo nos reuniremos y nos reuniremos pronto... hablaremos", aseguró Dana White en rueda de prensa. Unas palabras que se unen al mensaje que publicó Ali Abdelaziz, mánager del luchador ruso, y que era tan escueto como esclarecedor: 30-0.

El luchador ruso Khabib Nurmagomédov Reuters

La próxima semana habrá rueda de prensa de Khabib. Así lo ha anunciado el propio 'The Eagle'. Este último indicio que se ha conocido también sigue el guion de su vuelta al octágono. Nurmagomédov ya dijo hace tiempo que quería enfrentarse a Georges St.Pierres y la conversación entre Khabib y Dana White puede marcar un antes y un después.

2-D

El 'Team Khabib' ha publicado un comunicado después de todas estas especulaciones: "Khabib sostendrá una reunión con los medios de comunicación el 2 de diciembre, en la que todos podrán hacer sus preguntas sobre los nuevos proyectos que se han anunciado y se anunciarán".

El 2 de diciembre se ha convertido en la fecha que todos los amantes de la UFC esperan. Ese día Khabib hablará públicamente y lo hará para confirmar si vuelve o no. Si va a por el récord de 30-0. El cinturón del peso ligero continúa siendo de su propiedad, pero si no regresa, no tardará en volverse a poner en juego y candidatos a hacerse con el trono no faltan.

[Más información: Khabib deja sin premio a Conor McGregor en su regreso a la UFC]