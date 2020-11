Acuerdo entre McGregor y Poirier: la fecha del regreso de 'The Notorius' a la UFC

La cuenta atrás para volver a ver a Conor McGregor en el octágono ha comenzado. Según informa en exclusiva MMA Fighting, Dustin Poirier ya ha firmado el contrato para esa pelea, que tendrá lugar en el evento estelar de la UFC 257. El irlandés todavía no ha estampado su firma, pero desde el medio anteriormente citado aseguran que "no debería haber ningún problema".

El 23 de enero de 2021 se celebrará la esperada pelea. Esperada sobre todo por ese regreso de McGregor después de anunciar, por tercera vez a lo largo de su carrera, su retirada. "He decidido retirarme de la lucha. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué paseo ha sido! ¡Aquí hay una foto mía y de mi madre en Las Vegas publicando uno de mis títulos mundiales!", fue el mensaje con el que anunció su adiós.

Desde entonces se habló de si era una estrategia de marketing y, una vez más, volvió a anunciar su regreso. Entonces comenzó a especular con quién sería su rival y el elegido ha sido Dustin Poirier. Lo que todavía es una incógnita es dónde se celebrará el evento, aunque toma fuerza la opción de Las Vegas.

Conor 'The Notorius' McGregor. Foto: Twitter (@TheNotoriousMMA)

La alternativa sería Texas, si puede haber público finalmente. A la espera de que 'The Notorius' firme y se confirme el día de la pelea, desde MMA Fighting señalan que Conor McGregor ha tanteado la posibilidad de poder adelantar el combate al sábado 12 de diciembre.

Sin embargo, parece muy complicado que la UFC decida que la pelea se lleve a cabo ese 12 de diciembre. McGregor lo ha preguntado después de que ese día el evento se ha quedado sin el combate estrella de la velada por la baja de Amanda Nunes. También se medirán, por el título gallo, Petr Yan y Aljamain Sterling.

Vendetta en curso

No es la primera vez que Poirier y McGregor se ven las caras. El 27 de septiembre de 2014 midieron sus fuerzas en el octágono y salió vencedor el luchador irlandés. 'The Notorius' noqueó a su rival en el primer asalto, pero Conor no pelea desde el pasado 18 de enero de 2020.

Esto supone que en un año no habrá protagonizado un combate. Aquella última ocasión también ganó y lo hizo otra vez noqueando a su rival, Donald Cerrone. Mientras, Dustin Poirier peleó en junio ante Dan Hooker, al que también ganó. Lo que parece claro, es que el que consiga el triunfo, se quedará muy cerca de poder optar al título. Eso sí, siempre con permiso de un Khabib que, de momento, parece que también volverá a pelear como mínimo una vez más.

