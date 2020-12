Floyd Mayweather vuelve al ring en 2021: el porqué de su regreso y quién es Logan Paul, su rival

Cartel del Floyd Mayweather vs. Logan Paul

Floyd Mayweather vuelve. Así lo ha anunciado el propio exboxeador en sus redes sociales a bombo y platillo. Su rival es Logan Paul y el combate tendrá lugar el próximo 20 de febrero de 2021. La pelea entre ambos personajes ha suscitado una gran aceptación entre el gran público a falta de dos meses para que se celebre.

El que fuera campeón del mundo de boxeo colgó los guantes en 2017 después de su pelea con Conor McGregor, luchador de la UFC. Después de esto, 'Money' ha vuelto a subirse al cuadrilátero, aunque en combate de exhibición, y desde entonces mucho se ha especulado con su posible regreso al cuadrilátero después de retirarse con la marca inmaculada de 50-0.

Y sí, en 2021 regresa Mayweather, pero lo hará también bajo el telón de fondo de un combate de exhibición. Ya el pasado mes de noviembre adelantó que estaba preparando algo grande: "Sé que los Juegos Olímpicos son en Tokio en 2021. Mi equipo y yo haremos algo grande en el Tokio Dome. Japón, allá vamos. Deseando volver en 2021, y hacerlo aún más grande".

Que regrese para una exhibición no significa que más adelante vuelva para recuperar el cinturón. "Estoy retirado. Terminé con el boxeo. No está de más mantenerse en forma. Si veo una oportunidad donde puedo entretener y divertirme un poco y ganar 600 millones, ¿por qué no? Si tuviera que volver y pelear ¿por qué pelear contra un boxeador que solo puede vender unos pocos asientos?", llegó a decir.

El que avisa no es traidor. A Floyd Mayweather no le interesa un combate ante un boxeador cualquiera, lo que quiere es espectáculo, llamar la atención y, por supuesto, continuar aumentando su inmensa fortuna. Con estos antecedentes no es ninguna sorpresa que el rival elegido por 'Money', de 43 años, sea el youtuber Logan Paul. Ya en 2018 fue la estrella japonesa de kick boxing Tenshin Nasukawa su rival, al que tumbó a las primeras de cambio.

¿Quién es Logan Paul?

Logan Paul nació el 1 de abril de 1995, esto es 18 años menos que Mayweather, y no es conocido por ser una figura del boxeo, sino que es toda una celebridad en Internet. Fue como youtuber como alcanzó la popularidad. Gracias a la aplicación de Vine, consiguió una importante legión de seguidores en otras plataformas.

Por ejemplo, en YouTube cuenta con más de 22.6 millones de suscriptores a su canal, mientras que en Instagram acumula 18.6 millones de seguidores. Aunque en esta última red social, le gana 'Money', quien tiene más de 24 millones de fans siguiendo cada una de sus publicaciones.

Aunque si por algo es conocido el estadounidense, residente en Hollywood, es por un vídeo que grabó en 2017 en el conocido como 'Bosque de los Suicidios'. Hasta allí se adentró y aunque había un hombre colgado en un árbol, continuó grabando y se acercó a él para mostrarlo a cámara. Este vídeo le acarreó una enorme cantidad de críticas y, finalmente, tuvo que borrarlo, además de pedir disculpas a toda la Red.

Un año más tarde, continuó subiendo vídeos a su canal, aunque su papel como youtuber lo ha ido compaginando con otras facetas. Paul Logan se ha atrevido con algunas canciones en solitario, además de comenzar una carrera como actor de series, películas y cortometrajes. Y no solo esto.

Paul Logan ha peleado en hasta dos ocasiones con su compañero KSI. Y también es conocido por ser el hermano de Jake Paul, quien se enfrentó al ex de la NBA Nate Robinson, durante la velada en la que volvieron al cuadrilátero tanto Mike Tyson como Roy Jones Jr.. Jake ganó por nocaut. En febrero de 2021 será el turno para que Paul ponga a prueba al todopoderoso Mayweather.

