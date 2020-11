Floyd Mayweather anuncia que volverá a subirse al ring en 2021

¿Vuelve Floyd Mayweather? Esta es la pregunta que todos los amantes del boxeo se están haciendo desde el pasado fin de semana. El estadounidense publicó un mensaje en sus redes sociales en el que dijo que estaba preparado para volver en 2021 en el Tokio Dome.

"Sé que los Juegos Olímpicos son en Tokio en 2021. Mi equipo y yo haremos algo grande en el Tokio Dome. Japón, allá vamos", ha dicho el boxeador, el gran campeón que no conoce la derrota y que se retiró en el año 2017. "Deseando volver en 2021, y hacerlo aún más grande", ha añadido.

El último gran combate de 'Money' fue en el que se vio las caras con Conor McGregor, al que venció en el cuadrilátero para elevar su invicto hasta el 50-0. Desde entonces ha asegurado que no quería volver a pelear: "Estoy retirado y amo mi vida. Disfruto de estar retirado", dijo hace unos meses.

"Quiero agradecer a mis socios japoneses TRUST LINE y al pueblo de Japón por seguir apoyándome en todo lo que hacemos. Espero volver en 2021 y hacerlo aún más grande", escribió Floyd Mayweather junto al vídeo que ha publicado en su cuenta personal de Instagram.

Buscando alicientes

El campeón ha asegurado en alguna ocasión que terminó con el boxeo, pero que podría volver a subirse al cuadrilátero si es una oportunidad para divertirse y ganar dinero. No hay que olvidar el porqué le llaman 'Money': "El apodo de 'Money' vino cuando estaba bromeando y tirando dinero a la cámara, por lo que se quedó grabado. Además no se puede ser un hombre de 35 años de edad, llamándote ‘Pretty Boy Floyd".

"Estoy retirado. Terminé con el boxeo. No está de más mantenerse en forma. Tu cuerpo es tu sien. Solo en el gimnasio manteniéndome en forma. Si veo una oportunidad donde puedo entretener y divertirme un poco y ganar 600 millones, ¿por qué no? Si tuviera que volver y pelear ¿por qué pelear contra un boxeador que solo puede vender unos pocos asientos? Me gusta enfrentarme a tipos que tienen países detrás de ellos", ha llegado a afirmar Floyd.

En un momento en el que otros como Manny Pacquiao están a punto de regresar, Floyd Mayweather hace este anuncio que ha revolucionado al mundo del boxeo. El MEGA2021 es un gigantesco evento que aún atraparía más atención mediática de estar 'Money' en él. De volver, lo hará por una buena cantidad de dinero. Ya dijo que solo se subiría al ring si podía ganar 600 millones...

Mientras, Mayweather continúa trabajando en su gimnasio. Quiere mantener la forma por el culto al cuerpo que defiende, pero también en sus instalaciones busca a las promesas del mañana. Sin embargo, ahora es él el que vuelve a acaparar todos los focos y es que volver a verle con los guantes puestos es un atractivo que traerá consigo, si nada lo impide, este 2021.

