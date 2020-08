Sergio 'Maravilla' Martínez y el uso de las regresiones psicológicas en su vuelta al boxeo profesional

Sergio 'Maravilla' Martínez (Argentina, 45 años) se retiró del mundo del boxeo hace ya un lustro. Sin embargo, ha decidido retomar su carrera como púgil y volverá a subirse a un cuadrilátero para pelear este mismo mes de agosto. Será el sábado 22 ante el español José Miguel Fandiño.

El argentino no lo ha pasado nada bien desde que decidió retirarse por el calvario de lesiones que estaba sufriendo. 'Maravilla' se ha sometido a un tratamiento psicológico en el que las regresiones han sido en parte protagonistas, tanto es así que, como él mismo ha reconocido, le han ayudado en su recuperación y en este objetivo de volver al ring.

Para entender primero lo que es una regresión, se puede acudir a la RAE para comprobar su acepción dentro de la psicología. La Academia de la Lengua entiende esta como el "retroceso a estados psicológicos o formas de conducta propios de etapas anteriores, a causa de tensiones o conflictos no resueltos".

Para acercarse más al tratamiento al que se ha sometido Sergio Martínez hay que comprobar la definición que ofrece la parapsicología. Según esta la regresión es el "conjunto de técnicas que se apoyan en la hipnosis u otros métodos de alteración de estados de conciencia, para hacer que una persona recuerde acontecimientos de su supuesto pasado".

Regreso al pasado

Es la segunda acepción de regresión la que interesa aquí porque según estas técnicas también se puede 'viajar' con la mente hasta vidas pasadas. Eso es lo que ha hecho el boxeador Sergio 'Maravilla' Martínez y así lo ha reconocido el boxeador argentino durante una entrevista en su país.

Sergio 'Maravilla' Martínez, con su cinturón de campeón del mundo de boxeo Reuters

El púgil tenía dentro de sí un infierno por haberse negado a ser padre. De hecho, se llegó a ver como una mala persona, de ahí que su terapeuta le dijese: "Sergio, ¿te das cuenta que no eres mala persona y que por no querer tener hijos no vas a ser ni más, ni menos bueno? Eso va por otro lado".

De ahí que se decidiesen por las terapias regresivas. 'Maravilla' se sometió a tres y asegura en la entrevista concedida a Infobae que no volverá a pasar por ellas porque lo pasó francamente mal: "Tal y como lo vi, es muy raro lo de hacer terapia, lo de hacer una regresión porque es bajo hipnosis, yo no sabía. De repente mi cabeza explotó, se puso todo blanco y me fui no sé a dónde. De repente empecé a ver como películas borrosas en las que yo siempre la pasaba mal y tenía momentos incómodos".

"No era buena persona. Estaba en una cárcel, o estaba en medio de una pelea, o estaba en medio de guerras y batallas. Me tocó morir de mala manera, pasarlo mal, estar todo sucio. Y eso, en su momento cuando lo hice, la pasé malísimamente mal. Pero ahí entendí por qué soy boxeador en esta vida; y por qué me vino bien haber dejado el boxeo a los 39 años como lo hice", añade el púgil sobre las regresiones.

El boxeador argentino Sergio 'Maravilla' Martínez, en un entrenamiento Reuters

Estas regresiones le han valido para conocerse mejor y querer volver a boxear: "Me vino bien entender que yo mismo pude dominar mi vida con mis propias decisiones, tomarlas bien, y cortar en ese momento. Ahora quiero volver porque digo bueno, boxeador voy a ser toda la vida. A lo mejor no, pero así como antes yo peleaba, hoy en día lo hago de manera prolija".

El adiós de 'Maravilla'

Fue el pasado 2015 cuando Sergio Martínez anunció de forma oficial que se retiraba del mundo del boxeo. Las lesiones se convirtieron en su particular 'talón de Aquiles'. Las molestias le acompañaron en los últimos años de su carrera e incluso se proclamó campeón ante Martin Murray en 2013, en Buenos Aires, para después perder la corona mundial ante Cotto en el Madison Square Garden.

Esta derrota en 2014 provocó su retirada unos meses más tarde. "No tengo más golpes para darle a nadie. Tomé la decisión que tenía que tomar, lo pensé bien y lo acepté aunque me está costando, pero pasó lo que tenia que pasar", dijo entonces el que fuera campeón del mundo de peso medio.

Sergio 'Maravilla' Martínez, excampeón del mundo de peso medio Reuters

En rueda de prensa, el argentino confirmó que tenía "la rodilla destrozada, arruinada". "Necesitaba los resultados médicos en las últimas semanas para saber cómo estaba, yo sabía que no iban a ser buenas las noticias, después sufrí una luxación de hombro, tengo 40 años y ya estoy más viejo", explicó en su adiós. Un adiós que se produjo después de 51 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Ahora 'Maravilla' vuelve con el objetivo de volver a disfrutar del boxeo... ¿acabará recuperando la corona?

