Ansu Fati: "No soy quién para dar consejos"

Una de las peores noticias de este inicio de curso en Can Barça ha sido la lesión de Ansu Fati. El joven futbolista continúa concentrado en su proceso de rehabilitación, pero ha hecho un descanso para hablar con los medios del club. El Barcelona publica desde el confinamiento un especial boletín para sus socios y el protagonista del último de año es el internacional español.

En primer lugar, Ansu ha querido lanzar un guiño al Barça hablando de La Masía -centro de formación del club blaugrana-. "Para mí y para mi familia La Masía ha sido muy importante, tanto mi hermano como yo hemos crecido como futbolistas y como personas, con la ayuda de los educadores, personal de residencia y todos los entrenadores del fútbol base", ha comentado el jugador.

Lo que no puede elegir es únicamente un momento para el recuerdo de todos los que ha vivido en La Masía: "Tengo muchos y muy buenos. Sobre todo los compartidos con los compañeros de la residencia, la rutina de ir a la escuela con el bus por las mañanas, llegar al mediodía para comer todos juntos y prepararse para el entrenamiento de la tarde donde llegaba la hora de hacer lo que más nos gustaba, jugar al fútbol".

Ansu Fati durante un partido del FC Barcelona FC BARCELONA

Pese a su edad -cumplió la mayoría de edad el pasado 31 de octubre-, Ansu Fati ya es toda una estrella del Barcelona y del fútbol europeo. Es por eso por lo que le han preguntado si tiene algún consejo que dar a los jóvenes, algo para lo que todavía no está preparado: "No soy quién para dar consejos, aún me han de dar muchos a mí. Pero si algo puedo decir es que lo pasen bien jugando al fútbol y disfruten".

Ganas de volver

Hace un par de semanas, Ansu Fati también habló y lo hizo sobre las ganas que tiene de volver a la dinámica de grupo y a la competición. "Estoy trabajando en la Ciudad Deportiva y espero poder volver a jugar lo antes posible, pero lo más importante es recuperarme bien", señaló en la gala del Golden Boy 2020, en la que se llevó el primer puesto en la votación popular, aunque el trofeo estrella fue a parar a las manos de Haaland.

Entonces quiso dar las gracias a sus compañeros, porque sin ellos nunca se hubiera llevado el premio: "Quiero dar las gracias en primer lugar a mis compañeros, porque sin ellos no lo habría logrado y me lo han puesto muy fácil, y a todos mis técnicos". Además de mostrarse agradecido, sobre todo, por el apoyo de los fans.

